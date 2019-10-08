華語影壇票房王！他主演一部電影可賺48億...累積吸金再破650億

▲《我和我的祖國》票房達人民幣22.29億元。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

「戰狼」吳京可謂近年華語影壇的票房王，在今年大陸國慶檔電影《我和我的祖國》、《中國機長》和《攀登者》中，他就主演了其中2部，隨著該3部電影突破50億元（人民幣，下同，約新台幣217億元）票房，吳京的「個人票房」飆高至150億元（約新台幣650億元），不僅成為大陸演員吸金之首，同時創下影史紀錄。

▲兩部戰狼助力吳京個人電影突破60億大關。（圖／翻攝自微博／吳京）

截至今（8）早11點，由吳京主演的《我和我的祖國》、《攀登者》總票房分別達到22.29億元及8.21億元，一舉拿下30億元的票房，令其個人累計總票房達到150億元，居大陸演員之首。而說起吳京的吸金之路，他2017年主演的《戰狼2》就獲得56.8億元的總票房，入場人次超過1.6億人，成為至今唯一一部突破50億大關的華語電影。

▲《流浪地球》口碑票房大爆。（圖／翻攝自微博）

今年年初，吳京主演的科幻電影《流浪地球》又大收46.55億元，目前位居大陸票房榜第三位。僅憑這2部電影，吳京個人總票房就已突破100億元，除此之外，他主演的《戰狼1》和《殺破狼2》，也各有逾5億元的票房。

在票房吸金力狂飆的情況下，吳京的身價亦水漲船高，有陸媒按照電影分賬比例原則計算，他在《戰狼2》投資8000萬元，在票房大收的情況下，能賺回約11億元（約新台幣48億元）。分析認為，《我和我的祖國》最終票房有望超過30億元，《攀登者》也能達到10億元左右，這意味著吳京的個人票房有望在短期內再創新高，甚至突破160億元。