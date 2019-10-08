病死男下葬幾天後突「自己走進家門」 　親友一摸全嚇壞





▲ 幾天前剛下葬的親人，突然好端端的走進家門。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

非洲波札那共和國（Republic of Botswana）最近發生一起烏龍事件。當地村子Mzemba的村民日前剛替一位名叫梅魯斯（Melusi Sibanda）的年輕男子下葬，沒想到幾天之後，梅魯斯竟好端端的出現在親友面前，嚇了所有人一大跳，經過進一步確認，親友們這才發現，原來他們根本「埋錯屍」。

根據《Nehanda Radio》報導，居住在Mzemba村的梅魯斯先前因為身體不適，於是前往當地醫院看診，一名親友到醫院探病時，還沒見到梅魯斯，就被醫護人員告知，「有一位Mzemba村的青年稍早已經過世了。」

遭受突如其來的噩耗打擊，這名親友似乎是過度悲傷，根本沒有多加確認死者身分，就下意識認定過世的就是梅魯斯，隨即將遺體運回村中下葬。

▲ 親友沒有多加確認，就直接將領回來的屍體下葬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到就在幾天後，家人們正圍在家中的篝火旁聊天時，梅魯斯竟突然走了進來，當場把大家全都嚇得四處逃竄，甚至還有人因此不小心被火堆燙傷。家人們起初都以為是梅魯斯的鬼魂現身了，直到附近鄰居鼓起勇氣上前一摸，才發現眼前的不是鬼，而是能觸摸的到肉身的「活人」。經過一番詢問後，眾人終於明白原來之前「埋錯了人」，從醫院領回來下葬的，根本就不是梅魯斯。

對於這起烏龍，當地議員傑瑞麥亞（Jeremiah Violet）提到，他們目前已經收到相關報告，但對於具體細節還不是很清楚，「至於那具埋錯的屍體接下來應該如何處置，相關單位也正在進行討論當中。」

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