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連假出國玩！懷孕同事傳「超長」購物清單...看到「尿布X3」她氣炸

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▲▼日本，旅遊。（圖／pixabay）

▲日本是陸客最愛的目的地之一。（示意圖／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人出國遊玩，都會遇到好友拜託代買東西的情況，浙江嘉興的小靜（化名）就在「十一連假」旅行時，收到一位懷孕女同事發來的購物清單，大大小小超過20多個，其中還有奶粉、尿布這種又重體積又大的東西，讓她氣得差點昏過去，po文吐槽「我現在怒氣衝天！！可同事還有幾個月就快生了，我又怕把她氣到了。」

▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲同事拜託代買很難拒絕，圖文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小靜近日在網上po文，稱十一長假在國外玩，因為是第一次去所以不想花太多時間逛街，但之前在辦公室聊天時，一位懷孕的女同事知道旅遊一事，問說「可不可以幫忙帶點東西」，本來覺得兩人關係不錯，帶一兩件也沒關係，結果今天在外面玩的好好的，突然收到列好的購物清單。

從該份購物清單可以看到，種類共有12樣，商品個數達21個，包括嬰幼兒保濕霜、護臀霜、尿布、防蚊液、抗老眼霜等等。小靜說，看到後「我差點當場昏厥」，一共20多樣東西就不說了，全是些什麼嬰兒奶瓶保溫杯沐浴液這種又重又佔地方的，有的還要買好幾瓶，「我現在怒氣衝天！！可同事還有幾個月就快生了，我又怕把她氣到了。」

▼小靜po出同事發來的購物清單   。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 出國旅遊同事發清單 。（圖／翻攝自微博）

此則po文引發大量網友討論，不少人分享了自己類似的遭遇，「我和老公結婚去拉薩旅行，就有朋友讓我們給他們帶轉經筒，手串，牛骨飾品，牛肉乾，藏紅花一類的東西，也不便宜，又佔地方，為了這個還專門多拉了一個行李箱。帶回來還挑三揀四，嫌我們沒有給買最好的。也沒給我們錢。」

另一位網友說，因為住在日本，每次回國都有人找我代，我遇見過最奇葩的一個，是我姨媽的女兒的同學，找我代了一大堆化妝品，一共四位數4085.5，我心想說好歹她會給我4100吧，結果精準到小數點打給我，也沒一句謝謝，最可怕的是後來她給我姨媽說，我『賣』給她的比淘寶貴。」

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