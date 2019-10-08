　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

抵制風波蔓延！淘寶「全面下架」火箭隊商品：沒有討價還價餘地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

▲（右）NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

記者蔡儀潔／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上支持香港示威，遭大陸全面封殺，淘寶7日亦加入抵制行列，下架所有相關商品。阿里巴巴集團公關部相關負責人表示，莫雷的言論嚴重傷害了中國人民的感情和底線，在中國領土完整和國家主權的問題上，「沒有討價還價餘地。」

莫雷（Daryl Morey）先前在推特貼出「支持香港，為自由而戰」的圖片，惹怒大陸網友，隨後po文強調無意冒犯「中國的朋友」，不過這說法顯然不被買帳，引發全面抵制，淘寶亦加入其中。記者今（8）早實際在登上淘寶網站，發現搜索「火箭隊」、「火箭隊球衣」、「休斯頓火箭」等關鍵字，均跳出「非常抱歉，沒有找到相關的寶貝」。

▼ 淘寶搜索不到火箭隊的商品 。（圖／翻攝自淘寶）

▲▼ 淘寶下架火箭隊 。（圖／翻攝自淘寶）

阿里巴巴集團對此回應稱，休斯頓火箭隊總經理莫雷在推特上的言論，嚴重傷害了中國人民的感情和底線，正如蔡崇信在代表布魯克林籃網隊對所有NBA球迷的公開信裡所說，「14億中國人在涉及中國領土完整和國家主權的問題上，緊密地團結在一起。這個問題是沒有討價還價餘地的。」

自莫雷事件發生後，李寧、浦發銀行等贊助商紛紛斷絕與其合作，如今淘寶、京東、拼多多等大陸電商巨頭聯手出擊，更是直接給予休斯頓火箭隊沉重的經濟打擊。

ET快訊
小7拉布條狂賀發票中獎！「一看金額」顧客笑炸：製作費就爆了吧
咘咘Bo妞出生…梧桐妹12歲「堅持離開賈靜雯」！她親筆信曝真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／夜遊經濟火爆！山西旅遊收入超過400億人民幣

港鐵8日仍關閉13站「列車服務只到晚上8點」　4條輕鐵路線停駛

曾上街反修訂《逃犯條例》　他立場轉變嘆：示威者過頭了「破壞原本生活」

華語影壇票房王！他主演一部電影可賺48億...累積吸金再破650億

59歲計程車司機深水埗遇襲…駕車失控撞2女！20歲男涉暴動被逮捕

譴責示威者「沒底線、無法無天」！　林鄭月娥：無意用緊急法再訂新規例

不擔心秋後算帳！禁蒙面後首上學日　香港學生校門發口罩

「紅色旅遊」、「主旋律」夯　陸黃金週國內遊客7.82億人次

進入校園內大範圍搜捕！　警方深夜急澄清：是在附近執法

抵制風波蔓延！淘寶「全面下架」火箭隊商品：沒有討價還價餘地

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

華聞快遞／夜遊經濟火爆！山西旅遊收入超過400億人民幣

港鐵8日仍關閉13站「列車服務只到晚上8點」　4條輕鐵路線停駛

曾上街反修訂《逃犯條例》　他立場轉變嘆：示威者過頭了「破壞原本生活」

華語影壇票房王！他主演一部電影可賺48億...累積吸金再破650億

59歲計程車司機深水埗遇襲…駕車失控撞2女！20歲男涉暴動被逮捕

譴責示威者「沒底線、無法無天」！　林鄭月娥：無意用緊急法再訂新規例

不擔心秋後算帳！禁蒙面後首上學日　香港學生校門發口罩

「紅色旅遊」、「主旋律」夯　陸黃金週國內遊客7.82億人次

進入校園內大範圍搜捕！　警方深夜急澄清：是在附近執法

抵制風波蔓延！淘寶「全面下架」火箭隊商品：沒有討價還價餘地

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

黃國昌再爆新北橋梁檢測瞎搞　痛批「不把人命當回事」

Apple Watch將加入「睡眠監測」功能？App截圖透端倪

戶頭剩400塊「只能睡超商」！　《玩很大》凱莉淚崩自責：怎麼能那麼窮

黃竣民／不欠「東風」的十一國慶閱兵

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

價值43億美元！貿易協議「美國站回日本市場」　與CPTPP國家平起平坐

連千毅開價陪8次給10萬！　辣模子涵「黑歷史曝光」…友爆：5年前還不是什麼東西

準新郎扒女賓客比基尼性侵 未婚妻目睹...2天後卻爽結婚

大陸熱門新聞

劉在錫節目提反送中　陸刪除片段

港鐵站遭破壞　港府呼籲：8日彈..

女友曾是AV女優　25歲男崩潰..

香港行政會議官員：未來考慮斷網

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

陸火箭隊球迷「燒五星旗」　馬上..

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千..

大陸各企業封殺火箭隊「堅護祖國..

港鐵宣布下午6時「全面暫停服務..

《禁止蒙面規例》爆衝突！港鐵1..

她懷孕5月！一照巨型肉瘤撐爆子..

港澳版iPhone升級iOS ..

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地..

示威者朝警署扔玻璃瓶　港警衝上..

更多熱門

相關新聞

NBA主席席爾瓦力挺莫雷的言論自由

火箭總管莫雷(Daryl Morey)在推特上力挺香港「為自由而戰」，惹怒了中國球迷，火箭遭到中國全面封殺，NBA也受到波及。NBA主席席爾瓦(Adam Silver)7日晚間對此事做出回應，「我們是一個重視價值觀的組織，我要明確表示，我們支持莫雷行使他的言論自由。」

柯瑞新主場開賽投麵包　自己都笑了

陸火箭隊球迷「燒五星旗」　馬上被逮！

央視：莫雷一面撈金一面傷害中國人感情

華克綠衫軍主場首秀「緊張」拿12分

關鍵字：

火箭隊NBA休士頓火箭隊淘寶淘寶下架火箭隊阿里巴巴

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面