抵制風波蔓延！淘寶「全面下架」火箭隊商品：沒有討價還價餘地

▲（右）NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

記者蔡儀潔／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上支持香港示威，遭大陸全面封殺，淘寶7日亦加入抵制行列，下架所有相關商品。阿里巴巴集團公關部相關負責人表示，莫雷的言論嚴重傷害了中國人民的感情和底線，在中國領土完整和國家主權的問題上，「沒有討價還價餘地。」

莫雷（Daryl Morey）先前在推特貼出「支持香港，為自由而戰」的圖片，惹怒大陸網友，隨後po文強調無意冒犯「中國的朋友」，不過這說法顯然不被買帳，引發全面抵制，淘寶亦加入其中。記者今（8）早實際在登上淘寶網站，發現搜索「火箭隊」、「火箭隊球衣」、「休斯頓火箭」等關鍵字，均跳出「非常抱歉，沒有找到相關的寶貝」。

▼ 淘寶搜索不到火箭隊的商品 。（圖／翻攝自淘寶）

阿里巴巴集團對此回應稱，休斯頓火箭隊總經理莫雷在推特上的言論，嚴重傷害了中國人民的感情和底線，正如蔡崇信在代表布魯克林籃網隊對所有NBA球迷的公開信裡所說，「14億中國人在涉及中國領土完整和國家主權的問題上，緊密地團結在一起。這個問題是沒有討價還價餘地的。」

自莫雷事件發生後，李寧、浦發銀行等贊助商紛紛斷絕與其合作，如今淘寶、京東、拼多多等大陸電商巨頭聯手出擊，更是直接給予休斯頓火箭隊沉重的經濟打擊。