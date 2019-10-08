NBA總裁表態挺火箭隊總管莫雷　陸網友不領情：滾出中國吧！

▲NBA總裁席佛（Adam Silver）表態，支持莫雷實踐言論自由。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日在推特上發文聲援香港，引發爭議。NBA總裁席佛（Adam Silver）於7日表示，聯盟已經為此付出經濟代價，但是支持個人擁有政治觀點，並表達出來的言論自由，這一點與「對中國粉絲道歉」並不衝突。許多大陸網友則在NBA官方微博氣得留言，「滾出中國吧！」

席佛7日表示，「我認為，做為一個以價值觀為基礎的組織，我想要澄清，莫雷實踐言論自由的行為受到支持。」他向日本《共同通訊社》（Kyodo News）說，「我所支持的是，他在這一種情況下政治表達的自由。」

▲席佛坦言，NBA已經為莫雷的言論付出代價。（圖／達志影像／美聯社）

席佛當天出席多倫多暴龍隊對上休士頓火箭隊的比賽，他坦言，莫雷的言論帶來非常明顯的經濟影響，「這一則貼文已經造成戲劇性的後果。我也閱讀到，一些媒體暗示我們不支持莫雷，但事實上我們支持。」

席佛澄清，並沒有偏袒任何一方，也理解到這是一個非常複雜的議題，「我不能為了滿足推特上的每一個人而去經營NBA。」他強調，「我們對於中國的粉絲道歉，與支持某一個人擁有觀點的權利，並不衝突。」

▲火箭隊總管莫雷發文聲援反送中，引發爭議。 (圖／達志影像／美聯社)

據了解，莫雷4日在推特上寫道，「為自由而戰，與香港站在一起」，引發大陸網友抨擊。他事後迅速澄清，也感謝中國球迷大力支持與贊助，「我只是基於對一個複雜事件的詮釋表達想法。自從那一篇推特貼文以後，我有很多機會去聆聽、理解其他觀點。」

NBA官方微博7日發文澄清，但是大陸網友大多不領情，留言回應，「封殺NBA！」、「大不了不看NBA了，永遠站在國家這邊！」、「這是把我們當傻子了？」、「一句道歉都沒有？」、「中國球迷不需要這種模稜兩可的道歉，該道歉的內容一樣沒說。」、「在這裡跟我們打哈哈，好一個分清界線，都是一個想法只是莫雷說出來了，滾出中國吧！」

綜合《紐約郵報》、《露天看台體育》報導，許多財力雄厚的中國公司與企業與NBA有商業往來，他們對此事件表達譴責，甚至已經影響合作關係。布魯克林籃網（Brooklyn Nets）老闆、阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信，也寫了一篇文章譴責莫雷。



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