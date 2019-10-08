59歲計程車司機深水埗遇襲…駕車失控撞2女！20歲男涉暴動被逮捕

▲香港民眾6日展開反蒙面法遊行。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續，港府4日宣佈以緊急法立《禁蒙面法》， 網友6日發起到九龍區遊行，其間於深水埗一帶設置路障。一名身穿紅衣的計程車司機傍晚疑似在深水埗遭示威者襲擊，駕車失控衝向人群，隨後被拉下車毆打重傷送醫。目前，20歲何姓男子涉嫌「參與暴動」被警方逮捕。

據《香港01》報導，警方表示，涉事計程車於南昌街近龍悅道避開路障時被多人追打，59歲姓鄭男司機沿欽州街往長沙灣道駛走，當駛到長沙灣道與欽州街交界時，擋風玻璃被人以鐵枝打穿；司機隨後在車內被多人以鐵枝襲擊及拉扯，駕駛車輛失控衝上人行道，並撞到一名23歲姓邱女子及另一名女子，其後被拉下車，遭到多人圍毆。

司機頭及身體多處受傷，半清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，其後恢復清醒。警方接報到場，發現車內約2萬港幣（約新台幣8萬元）及一隻約值14萬港幣（約新台幣55萬元）的手錶不見了。

經初步調查，警方將案件列為暴動、有意圖而傷人、刑事毀壞、盜竊及交通意外有人受傷。商業罪案調查科人員經進一步調查後， 8日凌晨於深水埗區拘捕一名涉事20歲姓何本地男子。他涉嫌「參與暴動」，現正被扣留調查。

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▼香港6日的遊街示威。（圖／路透）