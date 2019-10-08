　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

59歲計程車司機深水埗遇襲…駕車失控撞2女！20歲男涉暴動被逮捕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港民眾6日展開反蒙面法遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港民眾6日展開反蒙面法遊行。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續，港府4日宣佈以緊急法立《禁蒙面法》， 網友6日發起到九龍區遊行，其間於深水埗一帶設置路障。一名身穿紅衣的計程車司機傍晚疑似在深水埗遭示威者襲擊，駕車失控衝向人群，隨後被拉下車毆打重傷送醫。目前，20歲何姓男子涉嫌「參與暴動」被警方逮捕。

據《香港01》報導，警方表示，涉事計程車於南昌街近龍悅道避開路障時被多人追打，59歲姓鄭男司機沿欽州街往長沙灣道駛走，當駛到長沙灣道與欽州街交界時，擋風玻璃被人以鐵枝打穿；司機隨後在車內被多人以鐵枝襲擊及拉扯，駕駛車輛失控衝上人行道，並撞到一名23歲姓邱女子及另一名女子，其後被拉下車，遭到多人圍毆。

司機頭及身體多處受傷，半清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，其後恢復清醒。警方接報到場，發現車內約2萬港幣（約新台幣8萬元）及一隻約值14萬港幣（約新台幣55萬元）的手錶不見了。

經初步調查，警方將案件列為暴動、有意圖而傷人、刑事毀壞、盜竊及交通意外有人受傷。商業罪案調查科人員經進一步調查後， 8日凌晨於深水埗區拘捕一名涉事20歲姓何本地男子。他涉嫌「參與暴動」，現正被扣留調查。

我該答應女友嗎？

▼香港6日的遊街示威。（圖／路透）

▲▼香港10月6日的遊街示威。（圖／路透）

ET快訊
咘咘Bo妞出生…梧桐妹12歲「堅持離開賈靜雯」！她親筆信曝真
獨／《小丑》暗黑海報首曝光！「已有觀眾5刷」爆結局全假的
分手後「受益人還是她」！男友貼心N年沒變…丫頭：把我當未來老
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／夜遊經濟火爆！山西旅遊收入超過400億人民幣

港鐵8日仍關閉13站「列車服務只到晚上8點」　4條輕鐵路線停駛

曾上街反修訂《逃犯條例》　他立場轉變嘆：示威者過頭了「破壞原本生活」

華語影壇票房王！他主演一部電影可賺48億...累積吸金再破650億

59歲計程車司機深水埗遇襲…駕車失控撞2女！20歲男涉暴動被逮捕

譴責示威者「沒底線、無法無天」！　林鄭月娥：無意用緊急法再訂新規例

不擔心秋後算帳！禁蒙面後首上學日　香港學生校門發口罩

「紅色旅遊」、「主旋律」夯　陸黃金週國內遊客7.82億人次

進入校園內大範圍搜捕！　警方深夜急澄清：是在附近執法

抵制風波蔓延！淘寶「全面下架」火箭隊商品：沒有討價還價餘地

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

華聞快遞／夜遊經濟火爆！山西旅遊收入超過400億人民幣

港鐵8日仍關閉13站「列車服務只到晚上8點」　4條輕鐵路線停駛

曾上街反修訂《逃犯條例》　他立場轉變嘆：示威者過頭了「破壞原本生活」

華語影壇票房王！他主演一部電影可賺48億...累積吸金再破650億

59歲計程車司機深水埗遇襲…駕車失控撞2女！20歲男涉暴動被逮捕

譴責示威者「沒底線、無法無天」！　林鄭月娥：無意用緊急法再訂新規例

不擔心秋後算帳！禁蒙面後首上學日　香港學生校門發口罩

「紅色旅遊」、「主旋律」夯　陸黃金週國內遊客7.82億人次

進入校園內大範圍搜捕！　警方深夜急澄清：是在附近執法

抵制風波蔓延！淘寶「全面下架」火箭隊商品：沒有討價還價餘地

連千毅開價陪8次給10萬！　辣模子涵「黑歷史曝光」…友爆：5年前還不是什麼東西

不辦國慶升旗遭批「拿愛國騙選票」　侯友宜霸氣回：一生都奉獻國家

還是不習慣！六都買房比重　僅台南人偏愛透天、不選大樓

美國女在家製造炸彈遭父母舉報　房間宛如小型火藥庫

一堆女同事30歲未婚也不急？　女強人笑看「風水輪流轉」現象：台男比較急

CBA／林書豪「第一外援」競爭者　兩人最具強力挑戰

馬自達最新CX-30「89.9萬元起」在台上市　這次改打極境灰車色

黃少祺砸6位數學網球圓夢　當兒子專屬「撿球員」：比小孩還累！

教室當摩鐵...班導「實作交戰」女學生被抓包！　無恥喊：時效已經過了不用賠

哈吉貝1天內猛爆性增強！達標今年最強颱　「超級颱風」周末衝擊日本全境

大陸熱門新聞

劉在錫節目提反送中　陸刪除片段

港鐵站遭破壞　港府呼籲：8日彈..

女友曾是AV女優　25歲男崩潰..

香港行政會議官員：未來考慮斷網

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

陸火箭隊球迷「燒五星旗」　馬上..

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千..

大陸各企業封殺火箭隊「堅護祖國..

港鐵宣布下午6時「全面暫停服務..

《禁止蒙面規例》爆衝突！港鐵1..

她懷孕5月！一照巨型肉瘤撐爆子..

港澳版iPhone升級iOS ..

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地..

示威者朝警署扔玻璃瓶　港警衝上..

更多熱門

相關新聞

林鄭月娥：無意用緊急法再訂新規例

香港行政會議上週五（4日）召開緊急會議，拍板通過禁蒙面法，但數日來仍然衝突不絕。8日召開例行會議，行政長官林鄭月娥在會議前見記者，譴責示威者暴力已沒底線，無法無天，特區政府決心制止。她還表示，目前並無計劃再啟動緊急法訂立其他規例。

美議員批NBA利益優先　求見NBA總裁

進入校園內搜捕！警方澄清：在附近執法

NBA主席席爾瓦力挺莫雷的言論自由

港警開車衝示威隊伍「連轉3圈」嚇壞用路人

關鍵字：

計程車深水埗示威者香港

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面