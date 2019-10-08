影／甲板等於4個足球場！全球首LNG動力貨櫃船上海下水

記者馬叔安／綜合報導

全球首艘液化天然氣（LNG）動力貨櫃船「達飛雅克薩德」號（CMA CGM JACQUES SAADE），日前在上海下水，將於明年上半年交付給法國企業。該船船身長400米，型寬61米，高78米，其甲板面積約等於4個標準足球場，可運載23,000個標準的20英尺貨櫃，載重量近22萬噸，被外界稱為「綠巨人」。

《參考消息》微信公眾號報導，與同類型燃油動力箱船相比，這艘船單個航次二氧化碳排放量減少約20%，氮氧化物排放量減少85%，顆粒物、硫氧化物排放量減少99%。

▲全球首艘液化天然氣（LNG）動力集裝箱船在上海下水。（圖／翻攝自《中新社》）

根據中國船舶新聞網， 隨著國際海事組織（IMO）對船舶污染物排放要求的日益嚴格，憑借較好的減排效果、較充足的供應保障，液化天然氣（LNG）燃料被認為是船舶未來主要替代燃料之一。隨著天然氣需求的不斷加大，業內人士認為其已成為全球能源轉型的中堅力量，而LNG逐漸成為最活躍的天然氣供應形式。

該類船型的消費規模日漸增大，中國工程院院士周守為提出，未來，全球天然氣消費年均增速將保持在1.6%至2%，成為增速最快的化石能源品類，到2030年天然氣將超越煤炭成為全球第二大能源。

近年來大陸LNG進口量呈現快速增長趨勢，有機構預測，大陸5年後將成為最大的LNG進口國。據第五屆LNG浮式儲運裝備技術論壇分享的數據，2018年全球各國LNG進口增量為2700萬噸，其中，中國LNG凈進口增量為1600萬噸，佔到全球增量的60%，位居世界第一；韓國、巴基斯坦和印度緊隨其後。

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