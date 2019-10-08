哈吉貝強颱橫掃九州、四國…東京都遭殃！氣象廳：三連休恐「泡湯」

▲今年第19號颱風哈吉貝恐直撲日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者林瑩真／編譯

今年第19號颱風哈吉貝已經增強為強烈颱風，有機會成為「今年最強颱風」。日本氣象廳預測，哈吉貝將於今週後半開始接近日本列島，日本12至14日的三連休將會泡湯。

綜合日媒報導，氣象廳預測，哈吉貝強颱持續以每小時30公里時速朝西北西方向前進的話，將會於本週末直撲日本列島。而哈吉貝強颱瞬間最大陣風達每秒65公尺，超過17級陣風，等於國外「5級颶風」規模，威力不容小覷。

日本九州、四國及本州地區都會進入哈吉貝強颱的暴風圈，11日最接近沖繩的大東島地區，接著路徑朝北，12日至13日將一路橫掃九州、四國，並靠近本州，連東京都無法倖免。

另外，由於14日是日本體育日，加上12日、13日的週末，一共有三連休，不過在哈吉貝強颱攪局之下，氣象廳呼籲民眾提早做好防颱準備，時刻關注颱風消息，恐怕想要出去旅遊的人要失望了。