6人手牽手！印新婚女探親「及腰深水自拍」　弟跌倒拉眾人…4人溺弊水庫

▲印度新婚夫妻與家人在水庫拍照，不慎溺斃。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一對新婚夫妻及4名親人到水庫旅遊，不料當眾人站在大約及腰深的水中拍照時，其中1人跌倒，導致4人死亡，連剛嫁入家門的新娘也在其中。

綜合外媒報導，普拉布（Prabhu）與妮維迪塔（Niveditha）才剛新婚不久，日前帶著新郎妹妹去拜訪親戚，並順路帶親友到Pambar水庫旅遊，眼見水庫氣勢磅礡，大家決定走到水中手牽手一起拍照，但意外就在此刻發生。

當時新婚夫妻、新郎妹妹以及另外3名兄弟姐妹一同走到水中，正要拍照時，其中一名14歲少年不慎滑倒，將18歲、19歲的姐姐們，以及新娘及新郎妹妹一起拖下水。由於情況緊急，新郎只來得及拉住妹妹，其他4人全都消失於水下。

Indian selfie deaths: Four drown in reservoir in Tamil Nadu #darwinawardwinners #DarwinAwards https://t.co/9uVWzCWrls — Carl Draper (@explodingwalrus) October 8, 2019

等到警方到場幫忙救援時，其他4人已經溺斃，也包括剛嫁入家門的新娘，如今都在等待法醫屍檢。報導指出，這不是印度第一起因為拍照而死亡的案例，今年5月，3名青少年在鐵軌自拍被火車撞死；2017年，一名男子跟大象自拍卻被大象的鼻子纏繞，最後被踩死。

根據美國國家醫療圖書館（US National Library of Medicine）數據，2011至2017年，全球有259人是因拍照而意外喪命，其中印度就占了至少一半，依序排名為俄羅斯、美國及巴基斯坦。

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