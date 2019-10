6人手牽手！印新婚女探親「及腰深水自拍」　弟跌倒拉眾人…4人溺弊水庫

▲印度新婚夫妻與家人在水庫拍照,不慎溺斃。(示意圖/取自Pixabay)

記者林瑩真/綜合外電報導

印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)一對新婚夫妻及4名親人到水庫旅遊,不料當眾人站在大約及腰深的水中拍照時,其中1人跌倒,導致4人死亡,連剛嫁入家門的新娘也在其中。

綜合外媒報導,普拉布(Prabhu)與妮維迪塔(Niveditha)才剛新婚不久,日前帶著新郎妹妹去拜訪親戚,並順路帶親友到Pambar水庫旅遊,眼見水庫氣勢磅礡,大家決定走到水中手牽手一起拍照,但意外就在此刻發生。

當時新婚夫妻、新郎妹妹以及另外3名兄弟姐妹一同走到水中,正要拍照時,其中一名14歲少年不慎滑倒,將18歲、19歲的姐姐們,以及新娘及新郎妹妹一起拖下水。由於情況緊急,新郎只來得及拉住妹妹,其他4人全都消失於水下。

