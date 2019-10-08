談判前夕…美商務部把中國公安局、海康威視列入「貿易黑名單」

▲中國監視器大廠海康威視（Hikvision）被列入美國貿易黑名單。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國商務部7日宣布，中國公安局、科技巨擘海康威視（Hikvision）、大華科技（Dahua Technology）等組織或企業涉嫌侵犯人權，將被列入貿易黑名單「實體清單」（Entity List）。由於雙方的貿易戰談判10月10日就要展開，外界認為，此舉代表華盛頓當局將要採取強勢立場。

中國公安局與其轄下19處政府機構，以及海康威視、大華科技、商湯科技（SenseTime）、曠視科技（Megvii Technology）等企業被列入「實體清單」，未經美國政府許可，不得和美國公司購買零件。據了解，上述科技巨擘專精於人工智慧或人臉辨識等領域。

▲美國認為，這些組織或公司危害人權。圖為美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透社）

綜合BBC、《路透社》報導，美國商務部指出，上述公司或實體「與違反和侵犯人權有所關聯。」華盛頓表示，這一次聲明與10日的貿易戰協商無關。但是，外界普遍認為，美國到時候將會採取更為強勢的談判立場。

海康威視發言人7日晚間回應，「強烈反對美國政府今天的決定。」他指出，公司1月才聘請人權專家、前美國大使當顧問，給予人權規範相關建議，「儘管有了這些行動，美國政府依然懲罰海康威視，此舉將會傷害雙方的商業夥伴關係，阻止全球企業與美國政府進行溝通，也對美國經濟造成負面影響。」

據悉，中國駐美大使目前尚未對此做出回應。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。