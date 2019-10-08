　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

談判前夕…美商務部把中國公安局、海康威視列入「貿易黑名單」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國監視器大廠海康威視（Hikvision）。（圖／路透）

▲中國監視器大廠海康威視（Hikvision）被列入美國貿易黑名單。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國商務部7日宣布，中國公安局、科技巨擘海康威視（Hikvision）、大華科技（Dahua Technology）等組織或企業涉嫌侵犯人權，將被列入貿易黑名單「實體清單」（Entity List）。由於雙方的貿易戰談判10月10日就要展開，外界認為，此舉代表華盛頓當局將要採取強勢立場。

中國公安局與其轄下19處政府機構，以及海康威視、大華科技、商湯科技（SenseTime）、曠視科技（Megvii Technology）等企業被列入「實體清單」，未經美國政府許可，不得和美國公司購買零件。據了解，上述科技巨擘專精於人工智慧或人臉辨識等領域。

▲▼ 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）10日出席參議院聽證會。（圖／路透社）

▲美國認為，這些組織或公司危害人權。圖為美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透社）

綜合BBC、《路透社》報導，美國商務部指出，上述公司或實體「與違反和侵犯人權有所關聯。」華盛頓表示，這一次聲明與10日的貿易戰協商無關。但是，外界普遍認為，美國到時候將會採取更為強勢的談判立場。

海康威視發言人7日晚間回應，「強烈反對美國政府今天的決定。」他指出，公司1月才聘請人權專家、前美國大使當顧問，給予人權規範相關建議，「儘管有了這些行動，美國政府依然懲罰海康威視，此舉將會傷害雙方的商業夥伴關係，阻止全球企業與美國政府進行溝通，也對美國經濟造成負面影響。」

據悉，中國駐美大使目前尚未對此做出回應。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄！11月正式成立
獨生女10年前意外喪命…60歲媽拚「做試管」喜獲雙胞胎！網卻
死一整天沒人發現！大叔不工作當家裡蹲　出殯後家屬開火鍋宴慶祝
師帶8條蛇上課！高中生摸龜殼花遭咬　「手臂全腫脹」急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

114公斤老爸「滑手機睡著翻身」　3周大女嬰被壓扁「臉色發青」亡

NBA總裁表態挺火箭隊總管莫雷　陸網友不領情：滾出中國吧！

前CIA局長：川普破壞民主法律、激起對立　國家安定堪慮

前女友分手2月交新歡！醋男凌晨敲門「槍殺她全家」　運動員情敵也斃了

派對失控！50人「骨牌式」跌下樓梯　19歲少女慘被狂踩「活活壓死」

唐氏症男孩「一見鍾情」認定女病友　結婚27年天天熱戀

要求英國讓步、修改脫歐協議　馬克宏：歐盟「周末」就要做決定

爭取蘇格蘭獨立！　愛丁堡逾20萬人走上街頭要求「二次公投」

外送員媽「單手抱女嬰」牽腳踏車趕去托兒所　畫面曝移民辛酸

2歲兒拒吃熱狗當早餐！　狠母、同居人「輪番摑掌痛毆」虐死男童

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

談判前夕…美商務部把中國公安局、海康威視列入「貿易黑名單」

美中10日復談！川普「追求全面協議」　被問結果又猶豫

2019年諾貝爾物理學獎今揭曉！「天文物理vs量子物理」備受關注

冷鋒強襲加拿大西部艾伯塔省！　「積雪達31公分」交通癱瘓還停課

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

價值43億美元！貿易協議「美國站回日本市場」　與CPTPP國家平起平坐

美國女在家製造炸彈遭父母舉報　房間宛如小型火藥庫

114公斤老爸「滑手機睡著翻身」　3周大女嬰被壓扁「臉色發青」亡

遛狗男遭雷擊「閃電灌進整條腿」　鞋襪都被震飛一秒失去呼吸

遭全面封鎖！南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉文酸爆　網笑洗版：太高級了

曹興誠珍藏清代「包袱瓶」　香港蘇富比拍賣8.23億元成交

尼克探花巴瑞特首秀　17分7籃板全面領勝贏好評

葛蘭基記者會跩回67字　先發只丟61球被3轟打爆遭嘲諷

馮提莫突宣布：不直播了！　「5年合約結束」下一步動向曝光

安苡愛「緊身褲直接穿出門」運動超辣！　男路人狂盯翹臀…下場好丟臉

快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄！11月正式成立

全運會／王宗豪完投勝為亞錦賽暖身　大聯盟內野很安定

「毛澎羊駝」撞臉羊肉爐！洗澡崩壞片笑翻網：原來本尊這麼瘦～

台灣旅遊競爭力大退7名！　周永暉「虛心檢討」曝改善作法

HONDA 2019東京車展全陣容　「CT125」概念車、FIT大改款全球首發

國際熱門新聞

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從1..

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒..

拒回應刪一中條款　布拉格解除北..

影／拍到14個神秘光點！他驚呆..

警幫3歲童找爸媽　被帶到破車旁..

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

佔領華爾街遭警打傷將獲賠逾1億

好市多狂粉分析：2口之家辦會員..

伴娘挾持攝影師拍43張　新娘氣..

南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉..

114公斤爸睡覺翻身　壓死3周..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

走私冰毒　2台男在名古屋判10..

病死男下葬幾天後突「自己走進家..

更多熱門

相關新聞

美中10日復談　川普追求全面協議

第13輪中美貿易高級別談判預計10日在華府展開，美國總統川普7日表示，他傾向達成全面協議，而不只是接受部分共識，「我們已經來到這個階段，我們做得很棒，我希望有更大的協議，這就是我們所追求的。」然而，是否真能照著藍圖走，川普還是有些語帶保留。

美日貿易協議　可與CPTPP國競爭

南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉文酸爆

喬裝顧客逛汽修廠　「1分鐘偷包」得手5千

六福皇宮主廚搶銀行案　二審7年8月

關鍵字：

貿易戰美國中國美國商務部海康威視監視器人權中國公安局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面