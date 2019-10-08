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「紅色旅遊」、「主旋律」夯　陸黃金週國內遊客7.82億人次

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▲▼北京故宮。（圖／CFP）

▲大陸著名景點北京故宮。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

根據大陸商務部數據，在今年大陸7天的國慶連假期間，大陸全國共接待國內遊客7.82億人次，同比增長7.81%，實現國內旅遊收入6497.1億元（人民幣，下同）。此外，假期間婚宴、親朋聚餐、在線訂餐成為國慶餐飲市場主角，大眾化、特色化餐飲備受青睞，有超過百萬名遊客在大陸全國重點景區點外賣。

大陸國慶連假素有「黃金週」之稱，數據顯示，10月1日至7日，大陸全國零售和餐飲企業實現銷售額1.52萬億元，比去年同期增長8.5%。

此外，廣西、內蒙古重點監測企業通訊器材銷售額同比分別增長9.6%和5.3%，河北秦皇島、甘肅蘭州重點監測企業服裝銷售額同比分別增長13%和10%；電商平台健康空調、空氣凈化器、智慧門鎖銷量同比增長一倍以上。

▲貴州遵義花茂村。（圖／記者馬叔安攝）

▲具中共歷史價值的「紅色旅遊」景點在今年黃金週熱門，圖為貴州遵義花茂村。（圖／記者馬叔安攝）

數據顯示，黃金週期間，重慶、青海、湖北、四川、江蘇等地重點監測餐飲企業營業收入同比分別增長17.0%、16.3%、15.7%、14.0%和 11.3%。此外，一批「主旋律影片」引發觀影熱潮，大陸全國電影票房總收入突破40億元，比去年同期增長1倍以上，創下黃金週票房紀錄。

今年時逢中共建政70週年，以向中共歷史人物或事蹟緬懷致敬為主題的「紅色旅遊」，也成為今年大陸國慶連假的旅遊勝地。根據大陸文化和旅遊部，78.84%的遊客參與了各式國慶慶祝活動，中共一大會址、南湖紅船、楊家嶺、西柏坡、古田會議舊址、香山革命紀念地等紅色旅遊景區迎來客流高峰。

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