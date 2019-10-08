影／長髮辣妹路遇梅西…下秒偷襲「摟脖強吻」得逞！　8秒影片瘋傳網罵翻

記者鄭思楠／綜合報導

一段「梅西被女球迷強吻」的影片日前在社交媒體上瘋傳。影片中，世界足球巨星梅西（Lionel Messi）正抱著孩子走在街頭，突然被一位大陸女球迷要求合影，他面帶微笑答應請求，不過下秒合影完轉身離開瞬間，竟然被這位女球迷一把摟脖強吻。網友罵翻，「這是性騷擾了！」

影片中，梅西懷抱著自己的小兒子希羅（Ciro）。突然，一名亞裔面孔的長髮女生上前，自稱是球迷要求合影留念。梅西也很痛快答應了她的要求，合影結束後，立馬轉身想走，但是一瞬間被該女子摟住強吻。

意外的出格行為讓梅西當場愣住，不過他沒有停留，立刻抱著孩子離開了。隨後，看到梅西的保鏢上前阻止，這名女子連說，「好的，好的，謝謝！」，但臉上沒有絲毫歉意，反而笑得非常得意。

▲▼梅西被女球迷當街強吻。（圖／翻攝自看看新聞）

這段8秒的影片被女生本人曬在網路上，但遭到了網友的憤怒狂批。隨後，她的社交帳號被肉搜，疑似來自大陸。

網友看後紛紛狂罵，女生的行為就是性騷擾，「沒有界限觀念，不懂尊重，不知廉恥」、「這種行為很不禮貌」、「先不論是什麼地方的人，這種行為就是耍流氓」、「關鍵親了之後絲毫沒有歉意」、「梅西臉色變了」、「有病啊，孩子還在呢」、「以後梅西都不敢和女球迷合影了」、「太不尊重人了，這樣做很得意嗎」。

我該答應女友嗎？

▼女生得逞後得意大笑。（圖／翻攝自看看新聞）