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王正坤應邀於成大中小企業班開企管課程　傳授管理策略

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▲王正坤醫師應邀於成大中小企業班開企管課程，以醫學美容產業為例傳授管理策略，受到學員歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王正坤醫師應邀於成大中小企業班開企管課程，以醫學美容產業為例傳授管理策略，受到學員歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大研究發展基金會，為協助南部企業界培育優質管理人才，聘請前成功大學教授蔡明田主持成大經營管理學苑，開設管理課程服務南部企業，蔡明田教授邀請王正坤醫師開課，於10月7日晚上，在成功大學航太所系館，指導成大中小企業管理顧問進修班的企業界人士，如何執行策略管理。

蔡明田教授是王正坤在成大碩士班的恩師，王正坤是管理學博士，蔡教授邀請自己的學生回來擔任教師，展現疼才愛才的風範。

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▲王正坤醫師應邀於成大中小企業班開企管課程，以醫學美容產業為例傳授管理策略，受到學員歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師以最流行的醫學美容產業為例，分析醫美產業競爭、外部環境變化與公司內部資源，形成企業策略。學員在策略管理的課程當中，可以學習到產業分析、競爭分析、內部環境分析、外部環境分析、任務、目標、執行與回饋，讓台灣中小企業在國際競爭當中，可以有靈活的表現。

成大中小企業管理顧問進修班已經進入第46期，從1993年，由成功大學企業管理學系與經濟部中小企業處合辦中小企業管理顧問班開始，為蓬勃發展的南部中小企業業主及經理人提供教育訓練。

▲王正坤醫師應邀於成大中小企業班開企管課程，以醫學美容產業為例傳授管理策略，受到學員歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師為管理學博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長與台南市醫師公會理事長，對於醫學美容有超過20多年的經驗，藝群醫美集團旗下有6家藝群診所與Dr.藝群保養品公司，王正坤醫師也於1997年出版醫學美容雷射書籍，屬於醫學美容先行者，並據以自身豐富經驗與實績，於課堂上分析先行者優勢與追隨者優勢的差異。

醫學美容產業已是成熟產業，產業內的競爭相當激烈，整個台灣到處是醫美診所，歐美韓的醫藥廠商紛紛進入台灣市場，百家爭鳴。王正坤醫師表示，運用策略管理的分析工具，可以先定義醫學美容競爭內容，分析醫學美容產業發展要素與如何規避風險，分析診所內部的核心職能，可以找到核心價值，形成短期目標與長期策略。在執行策略的過程，遇到問題或障礙，必須回饋檢討並且改變之前的規劃，調整方向與步驟。

現在醫美醫師人數眾多，要在競爭中脫穎而出，就必須擁有更豐富的醫學知識與醫療技術。消費者權益也要被充分保障，要嚴防醫學美容副作用的發生，必須事先告知病人有哪些副作用，病人同意並簽署同意書之後，才能進行醫學美容治療。

▲王正坤醫師應邀於成大中小企業班開企管課程，以醫學美容產業為例傳授管理策略，受到學員歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中小企業業主及經理人，也請教王正坤博士關於企業發展的策略，何時該加碼投資自己公司，何時該停止投資。王正坤博士就以最常用的SWOT分析為例，SWOT分析是分析自己公司內部的優勢（Strengths）與劣勢（Weaknesses），分析外部環境的機會（Opportunities）與威脅（Threats）。當整個產業環境一片大好，這時候充滿機會，如果公司擁有產業的核心關鍵技術，此時採用成長策略，擴大投資自己的公司，公司規模與營收會倍數成長，變成該產業的領頭羊。

而當整個產業環境一片大壞，民生凋蔽，而公司又沒有這個產業的關鍵技術，處於劣勢，這時候要停止投資自己的公司，採取撤退策略，以規避公司倒閉的風險。經由活潑上課互動，整個成大中小企業管理顧問進修班學員，與老師王正坤博士充分交換產業發展經驗，互相學習，讓南部的中小企業充滿知識與活力。

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