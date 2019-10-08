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川普撤軍敘北　共和黨盟友狂轟：美國應該主導局面，而非爽了伊朗和土耳其　

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普撤軍敘北被共和黨內輿論圍剿。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普週一（7日）為美軍急撤敘利亞北部辯護，稱這項決定是基於「美國優先」考量，退出「這場荒謬又無止盡的戰爭」。不過共和黨內的反彈聲量巨大，連參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）都強烈抨擊川普。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）5日指出，陸空軍南下的軍事行動目的是「肅清邊境地區的恐怖組織」，但並沒有明確劃出行動範圍和明確對象；白宮6日晚間則發聲明強調，美軍不支持也不參與這場行動，也不會現身該區域。不過川普和艾爾段通話後就急匆匆撤軍，讓外界強烈懷疑此舉是要讓出一條路 — 拋下對抗伊斯蘭國（ISIS）時期的盟友庫德族人民保衛軍（YPG），讓土耳其能夠順利打擊YPG和庫德族工人黨（PPK）。

▲▼ 參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）反對川普決定。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，川普對此回應，無論是庫德族或土耳其政府，他都「沒有支持任何一方」，他也警告這次的行動必須克制，「我告訴土耳其，如果他們做出任何我們覺得不人道的行為…我會怒摧毀他們的經濟。」川普也試著緩和外界對這次急促決定的印象，表示下令前「已經先諮詢過每一個人」；白宮相關人士也證實週末曾經接到高層數通電話，就撤軍敘利亞一事討論過。

不論川普或白宮內部人士的說法都無法平息共和黨內的強烈不滿，包括麥康諾、鷹派議員格拉罕（lindsey graham）和美國前聯合國大使海利（Nikki Haley）都出言批評。麥康諾7日強烈敦促川普撤回他的命令，「突然撤軍敘利亞只會讓俄羅斯、伊朗和阿薩德政權（敘利亞）佔便宜而已。」

麥康諾表示，美國在歐巴馬政府時期已經嚐到了苦果，美國想要保護自身利益的最好手段就是主導局面，而非撤退（retreat）或撤軍（withdrawal）。他指出，若美國續留敘北，就能維持目標導向剿滅ISIS，並遏止美國的北約盟友土耳其和美國在敘北的盟友庫德族人爆發衝突。

▼美國鷹派議員格拉罕（lindsey graham）不同意川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國鷹派議員格拉罕（lindsey graham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國共和黨籍眾議員錢尼（Liz Cheney），美國前副總統迪克錢尼（Dick Cheney）長女，創立組織「保持美國安全」（Keep America Safe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨籍眾議員錢尼（Liz Cheney），美國前副總統迪克錢尼（Dick Cheney）長女，也出聲批評。（圖／達志影像／美聯社）

川普的另一個共和黨盟友眾議員錢尼（Liz Cheney）也對他的決定搖頭，「從敘北撤軍是一次痛苦的教訓，意味著無視我們的庫德盟友在對抗ISIS期間付出的卓越貢獻，並且拋棄他們，還讓伊朗壯了膽，讓艾爾段得到了他不該到手的禮物。」

不過川普依舊充耳不聞，「我很尊敬你們提到的這些人。他們有他們的意見，很多人都有，但我也可以點出更多全力支持我決定的人。」

►美軍撤離敘北「背叛庫德族」　川普堅持美國優先：沒有靠攏誰

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