大晚上拋錨！桃園人妻超苦惱　熊貓哥「等我一下」結局暖炸...網震驚狂讚

▲外送哥特地停下來關心。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名人妻昨晚開車載孩時，竟碰上拋錨發不動的窘境，幸好一位熊貓外送哥熱心伸援手，才終於化解尷尬危機，最後順利返家，而當事人也不禁淚讚，「謝謝你...讓我感受到這社會溫暖的一面。」

「原本以為今天很倒霉，衰事接二連三的。」人妻在「爆廢公社二館」娓娓道來，昨晚她準備開車返家時，連續發動了好幾次，愛車就是沒動靜，正當他們車蓋、駕駛座門大開，苦惱著不知該如何處理之際，路過的foodpanda外送哥默默停車，並上前關心。

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外送大哥先是檢查了一下，發現是電瓶不蓄電後，轉身對人妻說，「我常去的修車店在附近而已，等我一下，我去載東西來...」，語畢便揚長而去，後來他們沒等多久，對方真的載著「救兵」霸氣現身。

人妻感動直說，「頓時有種得救的感覺，非常謝謝你伸出援手，讓我們可以平安順利的早點回家休息。」

▲外送哥趕去附近修車廠再折返。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

文章一出，引來近萬名網友的讚賞，「讚！社會上還是有很多優秀的孩子」、「好人一生平安」、「上次車禍也是美食熊貓的人幫忙，覺得棒棒的，好暖」、「熊貓救援」，還有人直言，「真的好人，分分鐘都在拚收入，還願意伸出援手」。

另外，熱心網友也建議，若再遇到這種情況，也可以打電話請小黃接電，「我打電話叫小黃，就說是需要接電，來幫我用好，收200」、「現在的汽車救援行動電源很小台了，一台兩千上下，救一次行情200-300，還可以充手機，蠻划算的」。

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