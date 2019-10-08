　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大晚上拋錨！桃園人妻超苦惱　熊貓哥「等我一下」結局暖炸...網震驚狂讚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大晚上拋錨！桃園人妻超苦惱　熊貓哥「等我一下」結局暖炸...網震驚狂讚。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲外送哥特地停下來關心。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名人妻昨晚開車載孩時，竟碰上拋錨發不動的窘境，幸好一位熊貓外送哥熱心伸援手，才終於化解尷尬危機，最後順利返家，而當事人也不禁淚讚，「謝謝你...讓我感受到這社會溫暖的一面。」

「原本以為今天很倒霉，衰事接二連三的。」人妻在「爆廢公社二館」娓娓道來，昨晚她準備開車返家時，連續發動了好幾次，愛車就是沒動靜，正當他們車蓋、駕駛座門大開，苦惱著不知該如何處理之際，路過的foodpanda外送哥默默停車，並上前關心。

請繼續往下閱讀...

外送大哥先是檢查了一下，發現是電瓶不蓄電後，轉身對人妻說，「我常去的修車店在附近而已，等我一下，我去載東西來...」，語畢便揚長而去，後來他們沒等多久，對方真的載著「救兵」霸氣現身。

人妻感動直說，「頓時有種得救的感覺，非常謝謝你伸出援手，讓我們可以平安順利的早點回家休息。」

▲大晚上拋錨！桃園人妻超苦惱　熊貓哥「等我一下」結局暖炸...網震驚狂讚。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲外送哥趕去附近修車廠再折返。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

文章一出，引來近萬名網友的讚賞，「讚！社會上還是有很多優秀的孩子」、「好人一生平安」、「上次車禍也是美食熊貓的人幫忙，覺得棒棒的，好暖」、「熊貓救援」，還有人直言，「真的好人，分分鐘都在拚收入，還願意伸出援手」。

另外，熱心網友也建議，若再遇到這種情況，也可以打電話請小黃接電，「我打電話叫小黃，就說是需要接電，來幫我用好，收200」、「現在的汽車救援行動電源很小台了，一台兩千上下，救一次行情200-300，還可以充手機，蠻划算的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄！11月正式成立
獨生女10年前意外喪命…60歲媽拚「做試管」喜獲雙胞胎！網卻
死一整天沒人發現！大叔不工作當家裡蹲　出殯後家屬開火鍋宴慶祝
師帶8條蛇上課！高中生摸龜殼花遭咬　「手臂全腫脹」急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／跟連千毅買包！人夫噴4萬安太座「YSL變Y8L」哭慘　網驚喊：爽換100萬

遭全面封鎖！南方四賤客「祝高粱大豐收」道歉文酸爆　網笑洗版：太高級了

外送業「月破10萬」強勢崛起？員工爆心酸現況：連等餐都被客人揶揄

後悔沒幫報警！埔里人妻心疼受傷妹　「一個後保桿」神破案...網淚讚爆

影／月破12萬！苗栗外送哥「超地獄鐵人明細」曝光　5天60趟↑...網正反掀戰

台灣旅遊競爭力大退7名！　周永暉「虛心檢討」曝改善作法

環團喊話蔡英文兌現「藻礁永存」承諾　再不理就要全民總統大選拒投

大晚上拋錨！桃園人妻超苦惱　熊貓哥「等我一下」結局暖炸...網震驚狂讚

《返校》還有後續！8學生誤闖翠華中學　外傳「惡夢再續」上市10天3刷！

女兒吞藥快父母超放心　媽「臨檢沙發縫」真相大反轉：拳頭硬了

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

台灣旅遊競爭力大退7名！　周永暉「虛心檢討」曝改善作法

環團喊話蔡英文兌現「藻礁永存」承諾　再不理就要全民總統大選拒投

大晚上拋錨！桃園人妻超苦惱　熊貓哥「等我一下」結局暖炸...網震驚狂讚

《返校》還有後續！8學生誤闖翠華中學　外傳「惡夢再續」上市10天3刷！

女兒吞藥快父母超放心　媽「臨檢沙發縫」真相大反轉：拳頭硬了

提醒3遍粉圓賣完！豆花哥一聽妹子點餐…「2次都中」秒同情男友　萬人有感

觀光署有譜！周永暉曝「增加50員額」：逐年增加10至20億經費

貼紙條築親子連儂牆！小六生向港府喊話「解除暴力才有良好對話」

台灣旅宿網2.0僅1000家申請　周永暉：明年還有第二波！

長輩說媳婦「臉肉肉的」！婆婆：膠原蛋白啦…打一通電話　網讚：根本妳媽

尼克探花巴瑞特首秀　17分7籃板全面領勝贏好評

葛蘭基記者會跩回67字　先發只丟61球被3轟打爆遭嘲諷

馮提莫突宣布：不直播了！　「5年合約結束」下一步動向曝光

安苡愛「緊身褲直接穿出門」運動超辣！　男路人狂盯翹臀…下場好丟臉

快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄！11月正式成立

全運會／王宗豪完投勝為亞錦賽暖身　大聯盟內野很安定

「毛澎羊駝」撞臉羊肉爐！洗澡崩壞片笑翻網：原來本尊這麼瘦～

台灣旅遊競爭力大退7名！　周永暉「虛心檢討」曝改善作法

HONDA 2019東京車展全陣容　「CT125」概念車、FIT大改款全球首發

想擺脫耍廢生活？從6件事開始改變　戒掉半途而廢、提升自律性

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑..

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」..

清華學霸假日曝光！連續「13h..

清海無上師背景曝！來台5天賺破..

一張超仙「姑姑照」騙倒上千民眾..

竹科7公分爆餡車輪餅日賣上千顆..

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友..

Uber Eats折70元神券..

哈吉貝成超級颱風！專家：對日本..

小7拉布條賀發票中獎！「一看金..

哈吉貝估將成「今年最強颱」　收..

帶國二兒看《返校》　媽沒帶證件..

快訊／宜蘭1:17發生4.7地..

更多熱門

相關新聞

無腦出遊！女友包辦「旅行社級行程」他爽炸

雖然不跟團旅遊可以都走自己喜歡的行程，但是前置的安排工作也是一大麻煩。一名男網友在臉書分享女友一手包辦的國內行程，還說自己只要開車付錢就好，其他都免煩惱，令網友們羨慕炸，不約而同地標記另一半要他們學學。

版圖超過foodpanda！Uber Eats再解鎖5縣市

勞動部：外送業者如未配合「外送安全指引」　將依職安法開罰3-30萬

10壯男齊力推「拋錨公車」　網讚：健出新高度

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

關鍵字：

外送員拋錨熊貓哥foodpanda電瓶爆廢公社二館

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面