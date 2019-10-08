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劉鶴應邀赴美進行經貿高級別磋商　聚焦智慧財產與農業

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▲▼美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與大陸國務院副總理劉鶴（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團訪問華盛頓，於10日至11日同美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）舉行新一輪經貿高級別磋商。於此之前，大陸國際貿易談判副代表王受文於9月29日表示，期待本輪磋商中，中美雙方能在平等和相互尊重基礎上相向而行。

《新華社》8日上午報導，中方代表團主要成員包括商務部部長鐘山，中國人民銀行行長易綱，國家發展改革委副主任寧吉喆，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文等人。

▲▼美國,中國,中美關係,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

於此之前，大陸官方曾主動表達對這一次磋商的期許，大陸商務部發言人高峰先前表示，中美雙方同意在10月初舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，並從9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備，「雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。」

高峰還說，「中方對優質農產品的市場需求很大，中美兩國在農業領域互補性強，合作空間廣闊，希望雙方共同努力，採取實際行動，為合作創造有利條件。」

美中雙方貿易談判副代表於7日進行新一輪協商，目標是解決兩國15個月來的貿易戰，白宮表示，雙方將基於過去數周的協商基礎繼續談判，焦點將放在強制性技術轉讓、智慧財產權、服務業、非關稅壁壘、農業和執行等議題。

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