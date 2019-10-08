無腦出遊！女友包辦「旅行社級行程」他爽炸　網狂tag另一半：學一下好嗎

▲許多人認為旅遊前的行前規劃是件麻煩事。（圖／unsplash）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然不跟團旅遊可以都走自己喜歡的行程，但是前置的安排工作也是一大麻煩。一名男網友在臉書分享女友一手包辦的國內行程，還說自己只要開車付錢就好，其他都免煩惱，令網友們羨慕炸，不約而同地標記另一半要他們學學。

一名男網友日前在臉書「爆廢公社二館」中發文，他表示每次跟女友出遊，對方都會把所有行程和住宿一手包辦，讓他完全不用煩惱要去哪裡，只要負責開車和付錢就好，相當省事。

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只見女友傳來的「宜蘭2天1夜」行程表中，不僅把每個時間的行程都列出，甚至還包含了景點和餐廳的電話、地址和營業時間，每個細節都不馬虎，網友們看完後也羨慕了。

▲女友負責包辦出遊行程 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

有男網友對此表示，「比起動腦筋，我覺得出錢出力更輕鬆」、「我需要這樣的女孩」、「女友是做旅行社的嗎？太強了啦」、「你好幸福」、「要謝謝女朋友細心的安排」、「別人的女友」、「我都是自己全包」。

其他女網友則是心有戚戚地表示，「我行程全包...他只要負責出現就好」、「我也是負責規劃，但出發後又被靠北行程很爛！之後跟團後(同地區)才發現我規劃的很好」、「我也是啊，4天內搞定2人的出國行程和落地簽」、「我也是安排的那個人，老公都說他是跟我的團，出國前一天連飛機幾點都不知道」。

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