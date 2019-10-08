　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無腦出遊！女友包辦「旅行社級行程」他爽炸　網狂tag另一半：學一下好嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲旅遊,冒險,旅行。（圖／unsplash）

▲許多人認為旅遊前的行前規劃是件麻煩事。（圖／unsplash）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然不跟團旅遊可以都走自己喜歡的行程，但是前置的安排工作也是一大麻煩。一名男網友在臉書分享女友一手包辦的國內行程，還說自己只要開車付錢就好，其他都免煩惱，令網友們羨慕炸，不約而同地標記另一半要他們學學。

一名男網友日前在臉書「爆廢公社二館」中發文，他表示每次跟女友出遊，對方都會把所有行程和住宿一手包辦，讓他完全不用煩惱要去哪裡，只要負責開車和付錢就好，相當省事。

請繼續往下閱讀...

只見女友傳來的「宜蘭2天1夜」行程表中，不僅把每個時間的行程都列出，甚至還包含了景點和餐廳的電話、地址和營業時間，每個細節都不馬虎，網友們看完後也羨慕了。

▲▼ 女友負責包辦出遊行程 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女友負責包辦出遊行程 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

有男網友對此表示，「比起動腦筋，我覺得出錢出力更輕鬆」、「我需要這樣的女孩」、「女友是做旅行社的嗎？太強了啦」、「你好幸福」、「要謝謝女朋友細心的安排」、「別人的女友」、「我都是自己全包」。

其他女網友則是心有戚戚地表示，「我行程全包...他只要負責出現就好」、「我也是負責規劃，但出發後又被靠北行程很爛！之後跟團後(同地區)才發現我規劃的很好」、「我也是啊，4天內搞定2人的出國行程和落地簽」、「我也是安排的那個人，老公都說他是跟我的團，出國前一天連飛機幾點都不知道」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
小7拉布條狂賀發票中獎！「一看金額」顧客笑炸：製作費就爆了吧
咘咘Bo妞出生…梧桐妹12歲「堅持離開賈靜雯」！她親筆信曝真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超仙空靈女下凡！一張「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

搭到運送遺體班機會怕嗎？　航空業網友精闢解答：反而讓人安心

花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」！1星灌爆罵錯家　網驚：正宗是另一間啦！

吃火鍋男友視角！　紅豆餅女神「撐爆細肩帶」水滴胸型全看光…3.3萬人嗨翻

影／「連千毅發財金」他拿到了！千元鈔票山「分享5次就抽到」　打開金額傻眼

唐綺陽運勢／天蠍被老闆盯上！雙子「萬人迷通殺」　天秤注意舊疾復發

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

一堆女同事30歲未婚也不急？　女強人笑看「風水輪流轉」現象：台男比較急

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

遭爆料1014開始請假「拋棄高雄」　韓國瑜受訪跳針：還有其他問題？

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

一堆女同事30歲未婚也不急？　女強人笑看「風水輪流轉」現象：台男比較急

哈吉貝1天內猛爆性增強！達標今年最強颱　「超級颱風」周末衝擊日本全境

雙十走讀集章免費喝永和豆漿　新北市圖看全世界最大蛾類標本

離職後沒聯絡…前同事突然回公司發「紅色炸彈」！　前輩傻眼：他只來半年欸

拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵：那個葛格說可以　媽連擲兩次硬幣真相揭曉

平生無大志...誓言嫁小開當老闆娘？作家「兩句話」勸妳清醒

母女組隊Uber Eats　女兒累靠背「下課也要黏TT」真相無價！萬人炸淚：值得

投入16億辦自行車節！　觀光局喊11月底拚13萬人參加

杜特蒂健康亮紅燈！自爆「神經出問題」　眼睛不受控亂飄

文化新南向！　故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

黃國昌再爆新北橋梁檢測瞎搞　痛批「不把人命當回事」

Apple Watch將加入「睡眠監測」功能？App截圖透端倪

戶頭剩400塊「只能睡超商」！　《玩很大》凱莉淚崩自責：怎麼能那麼窮

黃竣民／不欠「東風」的十一國慶閱兵

「很髒不舒服！」公車黏汙漬他PO照公審　司機訴苦衷：誰不喜歡車子乾淨

價值43億美元！貿易協議「美國站回日本市場」　與CPTPP國家平起平坐

連千毅開價陪8次給10萬！　辣模子涵「黑歷史曝光」…友爆：5年前還不是什麼東西

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑..

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」..

清華學霸假日曝光！連續「13h..

清海無上師背景曝！來台5天賺破..

一張超仙「姑姑照」騙倒上千民眾..

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

竹科7公分爆餡車輪餅日賣上千顆..

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友..

哈吉貝估將成「今年最強颱」　收..

哈吉貝成超級颱風！專家：對日本..

Uber Eats折70元神券..

快訊／宜蘭1:17發生4.7地..

帶國二兒看《返校》　媽沒帶證件..

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

更多熱門

相關新聞

網讚準到爆！12星座「吃醋的反應」看光光

吃醋，是情侶間在乎對方的一種表現，但隨著星座、個性的不同，每個人醋罈子打翻時的反應也不一樣，只會感覺到對方怪怪的、好像卡到陰？Youtuber《安德魯的賤聲房》表示，小倆口偶爾吃點小醋可增加情趣，並分析12星座在感情中「吃醋時的特別反應」，一語道破網友心聲，狂讚：「真的準爆了！」

讓愛情更長久的3個秘密　一起喝酒

海灘目擊情侶求婚　她拍下絕美照

男子擺攤遇上超扯劇情　表情囧爆網友笑翻

土庫國中校長　圖利旅行社判1年

關鍵字：

出遊情侶行程旅行社爆廢公社二館

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面