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華聞快遞／十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次　收入187.62億

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▲10月3日晚，在洪崖洞民俗風貌區，眾多遊客正在觀光遊覽。（圖／翻攝自《重慶日報》）

▲10月3日晚，在洪崖洞民俗風貌區，眾多遊客正在觀光遊覽。（圖／翻攝自《重慶日報》）

《重慶》十一假期重慶接待遊客3859.61萬人次　收入187.62億

據重慶市文化旅游委初步統計測算，大陸國慶假期，全市共接待境內外遊客3859.61萬人次，同比增長10.6%，超過重慶總人口；實現旅遊總收入187.62億元（人民幣，下同），同比增長32.8%。（重慶日報）

《福建》沙縣點亮「夜經濟」

據統計，今年大陸國慶，沙縣共接待遊客33.48萬人，同比增長206.6%，三明北站上下車旅客達19.12萬人次，各主要景點接待自駕車近30000輛。（福建日報）

《河南》十一假期河南全省零售和餐飲　消費達54億元

河南省商務廳指出，據監測，大陸國慶長假期間，全省800家重點零售和餐飲企業共實現銷售收入54.16億元，同比增長5.8％。省商務廳重點監測的鄭州、開封、洛陽、新鄉、平頂山、信陽6市35家大型商超共實現銷售額10.65億元，同比增長8.8%，6市14家餐飲企業實現營業收入1619.3萬元，同比增長2.7%。（鄭州日報）

《四川》四川加快建設現代農業「10+3」產業體系

到2022年，四川全省第一產業增加值達到5100億元左右，年均增長3.6％左右；農村居民人均可支配收入達到1.9萬元左右，年均增長9％左右；涉農地區生產總值達到1.33萬億元。（四川日報）

▲▼四川省。（圖／CFP）

▲四川省。（圖／CFP）

《海南》系列優惠引客來　儋州旅遊收入破億元

儋州市旅文局大陸，大陸國慶期間，儋州接待遊客22.81萬人次，同比增長14%，實現旅遊收入1.15億元，同比增長21%，儋州各鄉村旅游點共接待游客同比增長51%。（海南日報）

《廣東》廣州15個登高點迎客逾31萬人次

適逢大陸國慶假期，廣州登高總人數較去年同期增加175%。最受市民群眾歡迎的白雲山，統計時段內迎來10.8萬人次。白雲山周邊區域公交車、出租車運力充足，從雲台花園開往客流集中區域的7條公交臨時專線，共發送1943班次，運送乘客4.26萬人次。（南方日報）

《河北》河北全省129家商企7天入帳23億元

大陸國慶假期，河北省消費市場商品豐富、供應充足、購銷活躍。省商務廳重點監測的129家大型商場、超市、餐飲企業等，實現營業收入23億元，同比增長3.1%，全省重點商貿流通企業組織節供商品貨值526.2億元，同比增長10.0%。（河北日報）

《海南》十一假期海南離島免稅品銷售金額同比增幅逾60%

從海口海關8日指出，國慶長假期間海關共監管銷售離島免稅品46.07萬件，與去年國慶期間相比增長53.62%；購買人數8.44萬人次，增長24.67%；銷售金額3.91億元，增長62.92%。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

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