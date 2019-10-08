冷鋒強襲加拿大西部艾伯塔省！　「積雪達31公分」交通癱瘓還停課

▲冷鋒來襲，加拿大氣溫驟降。（圖／翻攝自Twiiter／@PhilDWeather）

實習記者曾筠淇／綜合報導

位在加拿大西部的艾伯塔省（Alberta）發布了降雪警告，強烈的冷鋒在今（8）日襲捲整個省，因此將出現陣風和低溫的情況，當地居民都在為強風和下雪做準備。加拿大環境部氣象學家丹•庫拉克（Dan Kulak）對此認為，十月是過渡期，雖然週二、週三的溫度會停留在攝氏0度到零下7度，但週六將會好轉，預計可達攝氏16度。

綜合外媒報導，加拿大艾伯塔省的部分地區氣溫驟降，今日溫度可能比昨日再低攝氏20度，其中，像是班夫（Banff）國家公園、賈斯珀（Jasper）國家公園等地區則預計會降雪達10公分至25公分，而這些積雪，將導致公路、道路、人行道、停車場等地面的交通困難。

It's coming! Rain, and wet snow are on deck as a cold front is up to bat with a big shift from how our day has been so far. Get ready for cold. #abstorm pic.twitter.com/OxM5wJLJIX — Phil Darlington (@PhilDWeather) 2019年10月7日

此外，因為強風、大雨及大雪的緣故，能見度便成為一個大問題，特別是海拔較高的地區以及山腳下最為嚴重。因此，當地居民及旅客都要格外留意不穩的天氣狀況，並防止道路情況持續惡化。

▲加拿大部分地區發布降雪警告。（圖／翻攝自Canada.ca官網）

雖在先前一週，艾伯塔省南部的卡加利（Calgary）創下一日積雪31公分的紀錄，甚至造成道路問題和學校停課。丹•庫拉克則表示，人們不該對天氣的快速變化感到驚訝，因為「這是10月的季節性模式，溫度的劇烈波動可以從攝氏16度到零下3度」，這是一個過渡期。

丹•庫拉克還補充，雖然週二、週三的溫度徘徊於攝氏0度到零下7度之間，但到週六，氣溫則將回暖，最高溫有望達到攝氏16度。

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