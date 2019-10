冷鋒強襲加拿大西部艾伯塔省！　「積雪達31公分」交通癱瘓還停課

▲冷鋒來襲,加拿大氣溫驟降。(圖/翻攝自Twiiter/@PhilDWeather)

實習記者曾筠淇/綜合報導

位在加拿大西部的艾伯塔省(Alberta)發布了降雪警告,強烈的冷鋒在今(8)日襲捲整個省,因此將出現陣風和低溫的情況,當地居民都在為強風和下雪做準備。加拿大環境部氣象學家丹•庫拉克(Dan Kulak)對此認為,十月是過渡期,雖然週二、週三的溫度會停留在攝氏0度到零下7度,但週六將會好轉,預計可達攝氏16度。

綜合外媒報導,加拿大艾伯塔省的部分地區氣溫驟降,今日溫度可能比昨日再低攝氏20度,其中,像是班夫(Banff)國家公園、賈斯珀(Jasper)國家公園等地區則預計會降雪達10公分至25公分,而這些積雪,將導致公路、道路、人行道、停車場等地面的交通困難。

It's coming! Rain, and wet snow are on deck as a cold front is up to bat with a big shift from how our day has been so far. Get ready for cold. #abstorm pic.twitter.com/OxM5wJLJIX