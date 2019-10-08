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威斯康辛大學控告蘋果侵害專利上訴案　遭美最高法院拒絕

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▲蘋果和威斯康辛大學之間長達4年的專利訴訟，似乎告了一段落。（圖／路透）

▲蘋果和威斯康辛大學之間長達4年的專利訴訟，似乎告了一段落。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）和威斯康辛（Wisconsin）大學之間長達4年的專利訴訟，似乎告一段落，美國最高法院7日拒絕威斯康辛大學的聆訊，該校表示蘋果在沒取得同意的情況下，將它們研究團隊的電腦處理器技術用在一些iPhone與iPad中。

據《9to5Mac》報導，2015年時，威斯康辛大學宣稱蘋果在A系列晶片中使用其專利技術，這個技術主要用以加快處理器的速度，被使用在iPhone 5s、6、6 Plus，以及iPad上，該校研究團隊要求蘋果支付8.62億美元（約新台幣268億元）賠償金。

請繼續往下閱讀...

雖然陪審團認為蘋果侵犯了專利，不過法官裁定侵權行為並不是有意的，而且蘋果表示，所用的技術與威斯康辛研究團隊的專利有所不同，因此法院降低賠償金額為2.34億美元（新台幣72.7億元）。

不過，威斯康辛大學的專利在2016年才到期，在此之前，蘋果有侵權的疑慮還是存在，所以法院在2017年對蘋果提高罰金至5.06億美元（新台幣157億元）。

但蘋果認為法院的裁決「充滿錯誤」，後來，美國聯邦巡迴上訴法院也認為，蘋果並沒有明顯的侵權證據，推翻先前裁決。威斯康辛的研究團隊因此尋求向最高法院上訴機會，但如今，此路似乎又遭遇阻礙。

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