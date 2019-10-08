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獨生女10年前意外喪命…60歲媽想拼孩子「做試管」喜獲雙胞胎！網卻怒了

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▲嬰兒的哭鬧聲經常造成旅客困擾。（示意圖／達志影像）

▲老來得子雖然開心，卻也會在生活中碰上不少問題。（示意圖／達志影像）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名60歲的媽媽盛海琳因為10年前喪失唯一的愛女，讓她難過地開始尋找代理孕母或領養，不過最後都以失敗告終。雖然處處碰壁，卻不減盛海琳想擁有孩子的迫切心理，於是她苦苦哀求當地院方為她做「試管嬰兒」，終於成功誕下一對可愛的雙胞胎女兒。不少網友得知事情原委後反倒批評這樣的作法，「有想過孩子感受嗎？」

▼盛海琳與她的雙胞胎女兒。（圖／翻攝自微博下同）

▲▼盛海琳與她的雙胞胎女兒。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，盛海琳的獨生女在2009年因為一氧化碳中毒離開人世，這起事件給了他們夫妻很大的打擊，雖然曾想過再生一個寶寶，可是年齡問題總是讓他們退卻，於是盛海琳開始尋找代理孕母或領養，不過最終都以失敗落幕，直到同年7月，她苦苦哀求位在合肥的解放軍105醫院生殖中心的醫生為她做「試管嬰兒」，才開始老來得子的過程。

報導指出，2009年10月13日上午，盛海琳進行了試管嬰兒手術，3個成功受孕的胚胎被移植到盛海琳體內，存活下來2個。隔年5月25日上午9點05分，60歲盛海琳的一對雙胞胎女兒提前出生，大的約1800公克，小的約1500公克，她打破了生育極限，成為大陸當時最高齡的產婦。

時隔9年，盛海琳的一對雙胞胎都已經成長為乖巧懂事的女孩，但是孩子在生下來後，生活卻碰上不少困難，包含許多人不諒解的白眼，還有盛海琳本身日漸衰弱的體力。有網友開始納悶，「老來得子究竟是幸福還是心酸呢？孩子會不會感到開心？」

▲▼盛海琳與她的雙胞胎女兒。（圖／翻攝自微博）

據悉，盛海琳為了孩子不得不重新再工作，她四處奔波講課，有時候上午在趕飛機的路上，下午到目的地做保健講座，晚上再飛回，翌日又是另一個城市。花甲之年的她根本已經無力照顧2個年幼的小孩，為此她僱傭保姆、並且給小孩報各種興趣班，希望填補無法陪伴的時間，但相對的這一切費用又落到她身上。

不幸的是，盛海琳的丈夫在幾年前中風，現在已癱瘓在床。讓盛海琳感嘆，「如果沒有這兩個孩子的話，我的生活肯定很富足，可能很悠閒，但現在生活被2個孩子鬧騰得亂七八糟。」這番話遭到不少人批評，高齡產婦不僅要面對到許多妊娠問題，孩子也較容易生病，「但你們卻執意進行，這一切都來自你們自私的情感所導致的。」

▲▼盛海琳與她的雙胞胎女兒。（圖／翻攝自微博）

有人回應稱，「老來得子確實讓父母的壓力更大，後悔都來不及」、「年齡差距太大，這樣的教育肯定會有問題」、「有想過孩子的感受嗎？要是哪天意外離世了，孩子誰顧？」、「小孩的爸媽都可以當她們阿公、阿嬤了…內心壓力不大嗎？」、「孩子在社交過程中也容易受到歧視」、「媽媽也是挺可憐的，孩子在晚年突然走了，能夠理解想要孩子的心理」、「生了就要負責到底，生活與內心上的矛盾也只能咬牙撐過」。

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