「全力替韓國瑜輔選」　馬英九：特定媒體、假韓粉別再分化

▲馬英九、韓國瑜出席台商聯誼茶會。（資料照／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

前總統馬英九日前應邀出席台東縣前縣長黃健庭的專題演講，與鴻海創辦人郭台銘同台，遭特定媒體砲轟「國民黨奶水盡養這種咖」，甚至認為應該要開除馬英九。對此，馬前總統辦公室8日回應表示，實在很不解特定人士和媒體如此操作的意義何在？除了親痛仇快外，只會讓國民黨的支持圈越來越小。選舉理應是多交朋友、減少敵人，難道不是同志，就是敵人嗎？尤其現在全黨應團結對外的關鍵時刻，還在幫韓國瑜製造敵人的人士或媒體，到底是真韓粉還是假韓粉？

馬前總統辦公室指出，郭創辦人已經沒有要選總統了，和馬前總統也是多年老友，在一個非關政治的場合同台握手擁抱，卻因此被特定媒體鋪天蓋地的責難，甚至喊話要黨中央開除黨籍。所以馬前總統可以見誰、不能見誰，可以出席那些行程、不能出席那些行程，甚至可以被誰擁抱、不能被誰擁抱，是由特定媒體或這些「假韓粉」說了算嗎？

馬前總統辦公室表示，上周馬英九基金會舉辦「哪來的芒果乾？國安問題研討會」，早在9月5日前就已經邀請韓市長出席，但韓市長辦公室最後以市政為重考量，婉拒出席。即使如此，包括國安會前秘書長蘇起在內的韓市長「國政顧問團」張善政總召集人和國安小組成員，幾乎全員到齊，向民眾和媒體說明國民黨的國安政策，希望爭取人民支持國民黨重返執政，這難道不是在幫國民黨、在幫韓市長嗎？

馬前總統辦公室呼籲，選舉剩不到100天，全黨都應盡心盡力、各自分工，積極幫韓國瑜等所有黨籍提名人輔選。輔選方式有很多種，不是只有站台搖旗吶喊才算；吳主席也曾說過，「團結不一定碰面，只要同心協力就團結」。請特定媒體和假韓粉，不要再分化國民黨，不要再給民進黨見縫插針的機會。現在是最需要團結的時刻，馬前總統也呼籲所有黨內同志，在最後的關鍵時刻，全力幫黨籍提名人輔選，讓國民黨重返執政，帶給台灣更穩定的未來。