知名動保女俠爆虐狗！霉爛餵食「月死18狗」　大東夜市送養賺善款

圖、文／周刊王

獲得台南前後市長賴清德、黃偉哲認證、被稱為「動保女俠」的「九年九班受虐犬園區」前園長徐滿惠，遭爆料募集善款飼料後對狗兒不聞不問，多數犬隻瘦骨嶙峋並染重病，即使徐女惡行明顯，動保處仍持續讓她領養幼犬，本該充滿愛的園區竟成狗兒煉獄。

▲徐滿惠曾從賴神手上接過「動保感謝狀」，黃偉哲也曾到徐滿惠的送養會幫忙。（圖／周刊王提供，下同）

徐滿惠在動保圈可說是赫赫有名，她多年來營造熱心公益、愛惜動物形象，常在臉書貼上貓狗受虐照片和救援行動，因而贏得「動保女俠」稱號，不僅曾在前台南市長賴清德面前下跪陳情，現任市長黃偉哲還曾到她的認養會幫忙，得到先後市長認證。

但本刊接獲爆料，徐女自稱是愛狗人士，卻對自己園區內上百犬隻不聞不問，8月初有動保人士進園查看，發現狗兒們瘦骨嶙峋，還有犬隻餓到幾乎無法站立，地上更是滿滿血便，送醫後才發現多隻狗兒因長期營養不良，罹患嚴重腸胃疾病和傳染病，狗園死亡率更是高得驚人，儼然是犬隻煉獄。

▲虎斑狗兒因長期營養不良而感染艾利希體，並導致黃疸症，連牙齦都呈現詭異黃色。（圖／宋岱融攝）

現任白姓女園長看不過徐女作為，8月底接手狗園，實際查看才發現，狗兒大半營養不良瘦到只剩一把骨頭，加強餵食後卻仍有狗兒無法長胖，送醫檢查才發現許多犬隻感染艾利希體症，此病症是由壁蝨叮咬所感染，病菌吸食犬隻身上的營養並破壞血小板，導致狗兒出現溶血症狀，甚至出現黃疸病症。

▲虎斑狗兒因長期營養不良而感染艾利希體，並導致黃疸症，連牙齦都呈現詭異黃色。（圖／宋岱融攝）

艾利希體其實並不罕見，許多流浪狗身上都有帶原，若狗兒營養充足、抵抗力夠，多半能對抗病菌，若狗兒正值壯年還嚴重病發，最可能的便是牠已長期沒有吃飽飯，讓人難以想像在白女接手前，園區內的狗兒究竟過的是甚麼樣的生活。

徐女離開狗園後，至今仍每周3次到台南大東夜市送養幼犬，更宣稱幼犬是從動保處所領養，前員工更指證歷歷，指徐女曾多次宣稱動保處長期提供補助，官方疑似為讓收容所數量好看而與這樣的「動保蟑螂」長期合作。

▲雖然已離開狗園，徐滿惠仍從動保處領養幼犬，再進行送養，並以此募得善款。（圖／王永泰攝）

第2任管理員於去年7月上任，此時的徐滿惠還曾拿發霉的飼料和麵包餵狗，更要求管理員節縮伙食，一天只能餵30公斤飼料供應全園區上百隻狗兒，而百隻成犬一天至少要吃掉70公斤飼料，長期饑餓對狗兒來說無疑是種酷刑。

台南市動保處則澄清，徐滿惠因過去形象良好，雙方曾合作送養，動保處於2017年總計送養徐女22隻狗狗，今年只有2隻，並強調除了提供徐女認養費補助之外，並未給予其他金錢，關於徐女送養給民眾的幼犬來源並不清楚，不當飼養部分則在調查中。記者多次致電徐滿惠電話無人接聽，傳簡訊直至截稿也未獲回應。

▲即使徐女惡行不斷，台南市動保處仍持續讓她領養犬隻，還提供補助。（圖／讀者提供）

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