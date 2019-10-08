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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王碩／《禁蒙面法》禁了什麼？怎樣才算蒙面？

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▲香港1006抗議蒙面法。（圖／路透）

▲香港實施《禁止蒙面規例》，在公眾地方的人使用蒙面物品，警察有權力要求當事人除去蒙面物品，讓警察查核當事人身分，引發民眾抗議遊行。（圖／路透）

香港是實踐普通法地區，但也有成文法。理解成文法有必要從法規的文字出發。以下我們從《禁止蒙面規例》（又被稱為《禁蒙面法》)）法條文字出發。規例的主要架構是第3條和第5條，兩個類型都針對蒙面物品。蒙面物品的涵義是面罩、顏料或其他可以全部或部分遮掩臉部的物品。

表面上，第3條和第5條都以「警察合理相信相當可能『阻止辨識身分』」作為禁止使用和要求除去蒙面物品的條件，但在由警察單方認定即可當場拘捕、要求除去的規定下，恐與全面禁止無異。

首先，我們來看打擊範圍比較大的第5條。第5條規定，在公眾地方的人使用蒙面物品，警察有權力要求當事人除去蒙面物品，讓警察查核當事人的身分。如果當事人不按照警察指示除去，警察有權力自行除去蒙面物品，且當事人因此將構成犯罪，可以判處一萬港元罰款和監禁6個月。

再來，第3條的情境雖然相對限縮，但是處罰更嚴苛。這一條規定任何人在以下4個情境不得使用蒙面物品，一旦使用就構成犯罪，可以判處兩萬五千港元罰款和監禁12個月。這些情境包含：非法集結、未經批准集結、沒有被警務處長通知反對的集會，且沒有被事後認定為非法集結或未經批准集結、得到警務處長不反對通知，或沒有被通知反對的遊行，且遵守公安條例第15條規定，且沒有被事後認定為非法集結或未經批准集結。

免責情況有哪些

而第4條規定，如果你違反第3條蒙面而構成犯罪，有幾種情形你可以免責：

1.有足夠證據證明你有合法權限使用蒙面物品，且檢控官的反對主張無法舉證超越合理懷疑。

2.有足夠證據證明你有合理辯解（reasonable excuse），且檢控官的反對主張無法舉證超越合理懷疑。

3.你在規例第3條所指的集結、集會或遊行情境中，使用有關蒙面物品，但是你在執行專業或受僱工作，正在做與專業或工作相關的行為，且為了人身安全而使用；你因宗教理由而使用；你因先前已經存在的醫學或健康理由而使用。

總的來說，按照規例，像是道路、公園、銀行、電影院、購物中心、醫院、會議場所、運動競賽場館等都是公眾地方，警察均可要求除去蒙面物品。雖然並非像部分媒體報導，在公共場所蒙面就犯罪，但警隊權力仍得到相當大程度的擴張。

集會遊行也能免責嗎

而公眾更為關心的集會遊行時禁止蒙面，上述的4個情境涵蓋了所有合法與違法的集會或遊行，縱然有免責辯護事由，但跟台灣的集遊法實務相似的是，由於權力分立，消極的司法審查一定在好戰的警隊之後，警隊仍能以涉犯規例為由拘捕市民，光是在現場濫捕、濫暴，就可能嚇阻一般民眾，達到破壞集會遊行、噤聲的效果。

另有論者提出，如宗教目的公眾聚集非屬集會等迴避的可能主張，但在公安條例有「集結」的類型和警務處寬泛的認定權限下，這樣的迴避對集會遊行保障似乎缺乏實益。

從法律規範的角度來說，規例再度加強了對公民活動的箝制。但在警隊、律政司不斷以刑罰更峻的暴動罪、非法集結罪拘捕、檢控集遊參與者的情形下，港人至今仍前仆後繼流水示威。規例是否能達到遏阻港人上街頭的目的，筆者不禁存疑。如果港府明知規例不可能發揮行為規範的功能，仍執意發布，是否僅為加強抓捕力道的工具雖未可知，然香港情況似不容樂觀。

▲▼ 法律白話文運動●王碩，台大法律系、律師。以上言論不代表本報立場。

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