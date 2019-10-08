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「想讓媽同住」家暴父拆解兒童床丟客廳　小姊弟淚問：在趕我們走

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▲▼家暴，家庭暴力，暴力，揍人，感情，兩性，戀愛，恐怖情人，受虐婦女。（圖／CFP）

▲王女指控李姓丈夫經常用髒話罵她。（示意圖／CFP，與本案當事人無關，下同）

記者黃翊婷／台北報導

王姓女子與李姓男子結婚後育有一子一女，但丈夫情緒控管不佳，動不動就會用「X你娘」、「我X你他媽的X」等髒話辱罵，為了讓婆婆同住，還把兩個孩子的床拆解搬到客廳，讓兒女相當難過，哭著詢問能否離開這個家，這才讓她決定訴請離婚，並帶著孩子們另外租屋居住。雖然李男不服一審判准離婚並上訴，但最後還是被高等法院法官駁回。

王女在判決書中主張，她是在2006年11月18日與李男結婚，沒想到對方婚後情緒控管不佳，只要不順其意就會暴怒、用髒話辱罵，對兩個孩子也有不當的管教行為，只是當時她顧及孩子尚年幼，才決定隱忍，然而近2年來夫妻倆因為經濟、子女照顧問題屢屢起爭執，丈夫居然出言威脅，「我有精神經病，哪天把妳殺了也不會怎樣」。

▲▼床前插座閃著紅光，讓租屋女孩嚇得趕緊報警。（圖／CFP）

▲李男把兒女的床拆解搬到客廳。

更讓王女心寒的是，2018年2月間李男莫名質疑她對婆婆不敬，不僅用「X你娘」、「我X你他媽的X」等話辱罵，還試圖用扳手毆打，同年隔月婆婆打算搬來同住，丈夫竟然在未經同意的狀態下，擅自拆解兒女的床再搬到客廳，讓孩子們相當難過，哭著問她能不能離開這個家，「我和孩子長期受到家暴，身心受創，已經無法繼續共同生活」，於是當下決定立即搬家，除了向法院聲請保護令，同時也提告要求離婚。

一審法院判准兩人離婚，但李男不滿上訴，他強調，自己並沒有不照顧家庭，也不知道妻子為何要突然提告離婚，夫妻間難免會有常態性的口角，他沒有長期對妻子或兒女家暴，反而還經常挨罵錢賺不夠多，包含「沒有用」、「沒出息」、「去死啦」等話，身心皆承受巨大的壓力，還因此罹患憂鬱症、睡眠障礙，「我希望兩個孩子有美滿的家庭，所以不願意離婚。」

▲男童，男孩，小學生，暴力，家暴，體罰，責備，校園暴力，懲罰。（圖／CFP）

▲兩人的孩子都覺得爸爸這麼做是要把他們趕出去。

不過，小姊弟證稱，去年除夕晚上他們和媽媽一起去吃速食，還有打電話問爸爸要不要吃，沒想到爸爸就用很凶的口氣說「馬上給我滾回來」，回家後也一直對媽媽罵三字經，甚至把客廳櫥櫃的東西都摔到地上，還拿扳手揮舞，差點就打到媽媽，是奶奶和姑姑拉著說「打下去你就輸了」才罷手；至於床被拆解的事，他們是到當天返家才知道，「我覺得這一定是故意的，爸爸一定是要把我們趕出去」。

高等法院法官認為，李男對妻兒家暴的情節相當嚴重，至今仍不肯自我反省，還對王女聲請保護令有所怨言，加上兩名未成年子女皆表明要跟著媽媽一起生活，最後裁定駁回他的上訴，並尊重孩子的意願，讓他們跟媽媽共同展開新的生活。

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