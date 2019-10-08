　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德、林飛帆分頭狂跑7場美加後援會　替蔡英文輔選拉票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林飛帆、賴清德。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲林飛帆、賴清德。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文拚2020勝選，爭取海外僑胞支持於10月12日起在美加的7個後援會將陸續成立，行政院前院長賴清德、民進黨副秘書長林飛帆將分頭赴美國替蔡英文拉票輔選。

蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，林飛帆將出席美南、洛杉磯、加拿大多倫多後援會，賴清德赴北加州、中西部、華府、紐約後援會。

阮昭雄指出，蔡英文美加後援會將從12日陸續成立，民進黨中央黨部及總統連任辦公室聯手出動，由林飛帆及新北市議員何博文參加10月12日美國美南後援會、10月13日美國洛杉磯後援會、10月15日加拿大多倫多後援會。

阮昭雄提到，中央黨部及總統連任辦公室邀請賴清德參加海外後援會成立活動，進行輔選總統和立委的任務，預計下周起10月15日出席美國北加州後援會、10月17日美國中西部後援會、10月19日美國華府後援會、10月20日美國紐約後援會，一連出席4場後援會成立，鞏固海外僑胞的支持。

▲總統蔡英文出席「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

 其他人也看了這些...

獨／「蔡賴配」有譜！民進黨派系大老勸進2個關鍵分析讓賴清德鬆動
► 蔡英文：別臆測「蔡賴配」　規劃賴清德10月赴美凝聚支持者
「蔡賴配」成定局？賴陣營：卓榮泰徵詢訪美、非談蔡賴配

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
分手後「受益人還是她」！男友貼心N年沒變…丫頭：把我當未來老
W飯店辦毒趴女模命案　土豪哥判刑定讞今入監…再蹲8個月
王金平「算錯3步棋」玩殘總統路　「換瑜密碼」遭破解…只剩他能
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高鐵南延挨轟恐「虧損30年」　林佳龍：交通平權不分南北城鄉

不知港人為何帶口罩？柯P澄清「大家都曉得」：怕秋後算帳

蘇揆稱兩岸關係好壞數字可證明　柯P酸：真的這麼自我感覺良好？

蔡壁如轉傳訊息竟可以上媒體頭版　柯文哲批：操作太過頭

蔡壁如轉貼蔡英文論文造假案　蘇貞昌斥：不應該！

賴清德、林飛帆飛美拉票輔選！蔡英文讚：他們都很有經驗

韓國瑜傳「請假跑選舉」　蔡英文：總統工作24小時！國政優先

高鐵南延虧錢？　蘇貞昌：政府不像公司只在乎賺錢

快訊／蔡壁如傳假新聞柯文哲稱「笑笑就好」 蔡英文：盼嚴肅看待

賴清德、林飛帆分頭狂跑7場美加後援會　替蔡英文輔選拉票

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

屏東男騎車違規被攔「嗆警咆哮」 下秒被壓制！妻錄影怒喊：流氓

高鐵南延挨轟恐「虧損30年」　林佳龍：交通平權不分南北城鄉

不知港人為何帶口罩？柯P澄清「大家都曉得」：怕秋後算帳

蘇揆稱兩岸關係好壞數字可證明　柯P酸：真的這麼自我感覺良好？

蔡壁如轉傳訊息竟可以上媒體頭版　柯文哲批：操作太過頭

蔡壁如轉貼蔡英文論文造假案　蘇貞昌斥：不應該！

賴清德、林飛帆飛美拉票輔選！蔡英文讚：他們都很有經驗

韓國瑜傳「請假跑選舉」　蔡英文：總統工作24小時！國政優先

高鐵南延虧錢？　蘇貞昌：政府不像公司只在乎賺錢

快訊／蔡壁如傳假新聞柯文哲稱「笑笑就好」 蔡英文：盼嚴肅看待

賴清德、林飛帆分頭狂跑7場美加後援會　替蔡英文輔選拉票

頭髮剪到一半…野鹿撞破玻璃狂奔30秒　紐約女店長一個轉身神迴避

巧妙炫耀整片鞋　RCKZ鑽石鞋盒打造有型展示牆

天漸秋涼雨水減少　棗樹棗白粉病好發請農友注意

男友過戶名車、信用卡隨她用！　《戲說》女星曝馭夫術…「超聽話」是大忌

港澳版iPhone升級iOS 13.1「國旗Emoji」消失　Siri問天氣稱「中國台灣」

女半夜提領現款　警問「哪家銀行的」意外揪出詐騙車手

翁章梁假牙補助首波成效　邀請百位長者餐敘「試口感」

35歲國民看板辛瑪曼關鍵3分砲　6比1退道奇系列戰逼入G5

球迷終於願意支持！　光芒主場進場人數創3年來新高

影／港警開車衝進示威隊伍「連轉3圈」…用路人嚇壞狂按喇叭　網調侃：玩GTA？

政治熱門新聞

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾..

韓國瑜如何救選票　名嘴幫出這招

算錯3步棋　王金平玩殘總統因緣..

韓國瑜臨檢回禮不忘「征服宇宙」

蔡英文論文在哪？台大生打臉徐永..

韓國瑜副手互補性女性南部本省　..

姚立明預言：民眾黨一個都不會當..

拿親民黨總統門票？王金平：我從..

吳怡農見徐永明　民進黨中央「大..

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆..

郭台銘與馬抱抱「針對韓」　宅神..

即／韓國瑜「夜襲」！市區閉鎖式..

不畏韓國瑜提告　黃光芹反擊：o..

即／遭爆將請假！韓國瑜：若請會..

更多熱門

相關新聞

姚立明預言：民眾黨一個都不會當選

台北市長柯文哲7日受訪時提到，台美關係目前的確是很好，兩岸關係卻是30年來最爛，掀起各界正反意見熱議。名嘴姚立明在7日播出的政論節目上直接開轟，「我大膽預言，（民眾黨立委參選人）一個都不會當選。」

韓國瑜如何救選票　名嘴幫出這招

韓國瑜副手互補性女性南部本省　苦苓：李佳芬

王金平出席國政願景座談　重申「參選到底」

蔡英文視察海龍蛙人部隊：保持最強戰力

關鍵字：

蔡英文賴清德林飛帆2020大選2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

清海無上師背景曝！來台5天賺破億

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

馬俊麟正宮「開戰王瞳內幕」曝光

更多

最夯影音

更多

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面