賴清德、林飛帆分頭狂跑7場美加後援會　替蔡英文輔選拉票

▲林飛帆、賴清德。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文拚2020勝選，爭取海外僑胞支持於10月12日起在美加的7個後援會將陸續成立，行政院前院長賴清德、民進黨副秘書長林飛帆將分頭赴美國替蔡英文拉票輔選。

蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，林飛帆將出席美南、洛杉磯、加拿大多倫多後援會，賴清德赴北加州、中西部、華府、紐約後援會。

阮昭雄指出，蔡英文美加後援會將從12日陸續成立，民進黨中央黨部及總統連任辦公室聯手出動，由林飛帆及新北市議員何博文參加10月12日美國美南後援會、10月13日美國洛杉磯後援會、10月15日加拿大多倫多後援會。

阮昭雄提到，中央黨部及總統連任辦公室邀請賴清德參加海外後援會成立活動，進行輔選總統和立委的任務，預計下周起10月15日出席美國北加州後援會、10月17日美國中西部後援會、10月19日美國華府後援會、10月20日美國紐約後援會，一連出席4場後援會成立，鞏固海外僑胞的支持。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

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