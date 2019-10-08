「這可以吃！」7歲女童吃完魚膽中毒...送醫驗出肝衰竭　奶奶：我開玩笑的

▲小琴將魚膽全部吞下肚，隨後竟中毒送醫。（圖／翻攝南昌晚報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

「這個可以吃！」江西一名7歲女童小琴（化名）2日聽信奶奶的話，將魚膽全部吞下肚，沒想到隨後竟出現腹瀉、腹痛、嘔吐等現象，送醫被驗出「食物中毒」。事後，奶奶才懊悔地說，「我那時候是開玩笑的。」

綜合陸媒報導，事發當天，奶奶買了一條魚回家，準備做飯給家人吃，過程中，她隨口對小琴說，「魚膽是可以吃的。」隨後，小琴趁四下無人時，將魚膽全部吞下肚，過了一會兒竟開始出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀，被家人送進當地的醫院進行檢查。

據悉，小琴當時的肝功能異常升高，因此醫生建議將小琴轉入江西省兒童醫院進行治療。隨後，小琴在家人的陪同下趕到江西省兒童醫院，被診斷出魚膽中毒、肝衰竭、多臟器功能損害等症狀。這時，奶奶才恍然大悟並後悔坦承，「我和孫女開玩笑說魚膽可以吃，沒想到她信了就馬上吃掉，結果中毒了。」

▲小琴目前精神狀態已逐漸恢復。

江西省兒童醫院該科室的朱姓主任判斷小琴的情況後，決定立即做血漿置換術，並且密切觀察小琴的病情變化。據悉，小琴目前的肝功能已明顯好轉，精神狀態也逐漸恢復，隨後順利轉入普通病房繼續治療。

醫生強調，有民間傳言認為，魚膽有清熱解毒、明目等功效，但其實魚膽汁中含有一種高毒性的蛋白質分解物，以及多種過敏性物質，如氰酸、組胺等，若誤吃會損害人體肝腎功能，或是出現呼吸窘迫等症狀，因此千萬別聽信民間偏方。

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