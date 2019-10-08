土星衛星增加到82個！打敗木星「成太陽系新冠軍」...科學家邀命名

▲土星衛星增加到82個。（圖／卡內基研究所網站）

記者錢玉紘／綜合報導

美國天文學家近日在土星周邊發現20顆新的衛星，總數量增加為82顆，也讓土星取代了木星，成為目前太陽系八大行星中，衛星最多的星球。科學團隊也在研究這些新衛星的軌道和其他資訊，將有助於了解土星的生成，同時也舉辦了命名比賽。

原先在太陽系中，木星是衛星數量最多的，一共有79顆，不過這項紀錄要將被改寫。英國《衛報》報導，發現這項新數據的是華盛頓特區卡內基研究所（Carnegie Institution for Science）天文學家史帕德（Scott Sheppard）帶領的研究團隊，他們透過夏威夷毛納基山天文台的昴星團望遠鏡（Subaru Telescope）進行觀測。

科學家們透過一種演算法，分析昴星團望遠鏡10年來所拍攝到的影像，這種演算法可以區分出靜止不動的恆星以及環繞行星的衛星。計算後發現，在土星的周遭多發現了20顆衛星。

史帕德提到，「能找到這些衛星真的讓人很興奮，它們都距離土星非常遙遠，每個直徑大約都有5公里」。其中有17個衛星是逆行旋轉，另外3顆則與土星旋轉的方向一樣，有兩顆順行的衛星要花上2年時間才能繞完土星一圈，而研究這些衛星的軌道可以幫助了解它們的起源，更有助於了解土星形成時期的狀態和相關資訊。



史帕德認為，土星周邊可能還有更多未被發現的衛星，但可能需要用更大型的望遠鏡觀測，才能看到其他比較小的衛星。而研究團隊也舉辦了衛星的命名比賽，必須要以北歐、高盧或是因紐特人的神話取名。