　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土星衛星增加到82個！打敗木星「成太陽系新冠軍」...科學家邀命名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼土星衛星增加到82個。（圖／卡內基研究所網站）

▲土星衛星增加到82個。（圖／卡內基研究所網站）

記者錢玉紘／綜合報導

美國天文學家近日在土星周邊發現20顆新的衛星，總數量增加為82顆，也讓土星取代了木星，成為目前太陽系八大行星中，衛星最多的星球。科學團隊也在研究這些新衛星的軌道和其他資訊，將有助於了解土星的生成，同時也舉辦了命名比賽。

原先在太陽系中，木星是衛星數量最多的，一共有79顆，不過這項紀錄要將被改寫。英國《衛報》報導，發現這項新數據的是華盛頓特區卡內基研究所（Carnegie Institution for Science）天文學家史帕德（Scott Sheppard）帶領的研究團隊，他們透過夏威夷毛納基山天文台的昴星團望遠鏡（Subaru Telescope）進行觀測。

科學家們透過一種演算法，分析昴星團望遠鏡10年來所拍攝到的影像，這種演算法可以區分出靜止不動的恆星以及環繞行星的衛星。計算後發現，在土星的周遭多發現了20顆衛星。

史帕德提到，「能找到這些衛星真的讓人很興奮，它們都距離土星非常遙遠，每個直徑大約都有5公里」。其中有17個衛星是逆行旋轉，另外3顆則與土星旋轉的方向一樣，有兩顆順行的衛星要花上2年時間才能繞完土星一圈，而研究這些衛星的軌道可以幫助了解它們的起源，更有助於了解土星形成時期的狀態和相關資訊。

史帕德認為，土星周邊可能還有更多未被發現的衛星，但可能需要用更大型的望遠鏡觀測，才能看到其他比較小的衛星。而研究團隊也舉辦了衛星的命名比賽，必須要以北歐、高盧或是因紐特人的神話取名。

ET快訊
分手後「受益人還是她」！男友貼心N年沒變…丫頭：把我當未來老
W飯店辦毒趴女模命案　土豪哥判刑定讞今入監…再蹲8個月
王金平「算錯3步棋」玩殘總統路　「換瑜密碼」遭破解…只剩他能
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6人手牽手！印新婚女探親「及腰深水自拍」　弟跌倒…拉眾人入水釀4亡

NBA總裁表態挺火箭隊總管莫雷　陸網友不領情：滾出中國吧！

川普撤軍敘北　共和黨盟友狂轟：美國應該主導局面，而非爽了伊朗和土耳其　

撤走美軍默許進軍敘北　川普又威脅土耳其：敢越線就摧毀經濟

哈吉貝強颱橫掃九州、四國…東京都遭殃！氣象廳：三連休恐「泡湯」

土星衛星增加到82個！打敗木星「成太陽系新冠軍」...科學家邀命名

美軍撤離敘北「背叛庫德族」　川普堅持美國優先：沒有靠攏誰

川普稱香港問題應人道處理　否則中美貿易協商「會變很糟糕」

美中10日復談　白宮經濟顧問「不考慮下市中企」：週末協商會有進展

射導彈引疑慮　北韓嗆：安理會議論的話將「加強捍衛主權」

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

南門市場正式熄燈！攤商哽咽不捨 鐵門降下...柯文哲合唱「感恩的心」

屏東男騎車違規被攔「嗆警咆哮」 下秒被壓制！妻錄影怒喊：流氓

6人手牽手！印新婚女探親「及腰深水自拍」　弟跌倒…拉眾人入水釀4亡

NBA總裁表態挺火箭隊總管莫雷　陸網友不領情：滾出中國吧！

川普撤軍敘北　共和黨盟友狂轟：美國應該主導局面，而非爽了伊朗和土耳其　

撤走美軍默許進軍敘北　川普又威脅土耳其：敢越線就摧毀經濟

哈吉貝強颱橫掃九州、四國…東京都遭殃！氣象廳：三連休恐「泡湯」

土星衛星增加到82個！打敗木星「成太陽系新冠軍」...科學家邀命名

美軍撤離敘北「背叛庫德族」　川普堅持美國優先：沒有靠攏誰

川普稱香港問題應人道處理　否則中美貿易協商「會變很糟糕」

美中10日復談　白宮經濟顧問「不考慮下市中企」：週末協商會有進展

射導彈引疑慮　北韓嗆：安理會議論的話將「加強捍衛主權」

6人手牽手！印新婚女探親「及腰深水自拍」　弟跌倒…拉眾人入水釀4亡

羅素感慨老東家湖人變強　陣容彷彿美國「夢幻隊」

NBA總裁表態挺火箭隊總管莫雷　陸網友不領情：滾出中國吧！

「紅色旅遊」、「主旋律」夯　陸黃金週國內遊客7.82億人次

千人虱目魚宴+思慕在嘉音樂會　布袋新塭滯洪池湖畔登場

母女組隊Uber Eats　女兒累靠背「下課也要黏TT」真相無價！萬人炸淚：值得

獨／當小港的水溝蓋跑到新興去…民眾嘆「市府螺絲鬆」　水利局：減少浪費

在中榮任職20年工會理事長遭不續聘　今至勞動部提不當裁決

小7拉布條！狂賀發票中獎「一看金額」顧客驚呆　網笑炸：製作費就爆了吧

六福皇宮前主廚欠債不忍愛車遭典當　持槍搶銀行遭判刑

國際熱門新聞

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從1..

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒..

拒回應刪一中條款　布拉格解除北..

影／拍到14個神秘光點！他驚呆..

警幫3歲童找爸媽　被帶到破車旁..

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

佔領華爾街遭警打傷將獲賠逾1億

好市多狂粉分析：2口之家辦會員..

伴娘挾持攝影師拍43張　新娘氣..

走私冰毒　2台男在名古屋判10..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才..

夜店哥喝爛醉搭UBER　醒來離..

「藍蕉」像冰淇淋　讚蕉界哈根達..

更多熱門

相關新聞

土衛二發現氨基酸　可組成生命體

土衛二（土星的第六大衛星）的地下海洋升起的羽流（指熱流體上升而形成的狹窄柱狀）中含有有機化合物，有機分子經過反應後可以形成氨基酸，因此增加了進一步探索土衛二的動機。天文學家曾在2017年宣布，土衛二很可能是太陽系中能找到地球以外的生命體的最佳機會。

NASA曬木星黑點照　真相曝光...地球也有

最新超美土星照曝光　紀念卡西尼號

茵聲曝要合照標準「沒美肌不給拍」

美歐衛星軌道相交險互撞　「風神」3次點火變軌避讓

關鍵字：

土星衛星木星

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

影／韓國瑜夜襲臨檢釣蝦場　民眾嗆：幹什麼啊！

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

破壞台大連儂牆　陸籍男子令限制出境

陳偉濠疑摩鐵吸毒遭逮　網讚爆友人父親

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

清海無上師背景曝！來台5天賺破億

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

更多

最夯影音

更多

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面