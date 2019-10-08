帶國二兒板橋看《返校》！學生票少40元　媽沒帶證件神出招：省錢比面子重要

▲原PO說，「鵝子對阿木我佩服到五體投地，省40元比鵝子的面子重要囉。」（圖／達志／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享帶兒子去看電影《返校》，詢問售票員「學生票有比較優惠嗎」，後來得知比較便宜，但忘了帶兒子的證件，立刻靈機一動想出一招，讓其他人大笑直呼是「最強阿母」。沒想到後來售票員的同事竟然現身留言，讓媽媽笑說「幫我跟妳的佛心同事說聲謝謝咧。」

媽媽近日在「爆笑公社」臉書社團發文說，抽空趕緊帶兒子出門看電影。她還原當時和女性售票員的對話：

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原PO：學生票有比較優惠嗎？

售票員：有哦，差了40元，但要出示學生證或健保卡！

原PO：可是我們都沒帶....

售票員：可是我們需要能證明他的身分。

原PO：那…考很差的成績單可以嗎（手機翻拍）？

售票員：…好唷。

兒子：啊…這樣也行？！

▼原PO靈機一動，拿出手機內的兒子成績單照片給售票員看。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO表示，「鵝子對阿木我佩服到五體投地，省40元比鵝子的面子重要囉。」她也要網友別再好奇兒子的成績單，「傷害鵝子一次就好。」根據她貼出的電影票照片，原來母子倆是去板橋的影城看國片《返校》。

對此，有網友留言「兒子在旁邊沒有抗議什麼的話就好」；原PO回「抗議無效，因為他不想自己出錢。」還有人說，「鵝子應該想花50（元）跟妳買斷那張照片」；原PO回「他就是不想出40塊，才讓我出示手機的。」

一名網友笑說，「為人父母這樣不行，以後小孩有陰影怎麼辦」；原PO回「他晚餐吃很多，也準時上床睡覺..... 看起來沒有陰影了。」還有人說，「一個月後突然成績飆升」；原PO回「我正期待他發憤圖強。」

▼原PO帶兒子去看《返校》。（圖／《返校》劇照）

「那小姐算很好了」，也有人分享自己的經驗表示，有次帶國二還是國三、一臉孩子樣的姪子想買學生票，結果服務員說要證件，但姪子沒帶，「我問可以請姪子的媽媽拍證件的照片給他看嗎？服務員一點通融都沒有，只好買成人票。」原PO回，「我鵝子也是國二屁孩樣。」

還有售票員的同事現身留言，「原來是你們，我昨天站在隔壁機台～有聽到客人講這句話，哈哈哈哈。」原PO笑說，「哈，幫我跟妳的佛心同事說聲謝謝咧。」

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