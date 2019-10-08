影／養的魚掉馬桶裡…飼主心急「伸手進去撈」當場卡住　網笑翻：魚下場呢？

記者朱世凱／綜合報導

貴州省台江縣近日傳出一起男子手臂卡進馬桶的事故，受害人表示，因為養的魚不慎掉進馬桶裡並堵住了下水道，因此他趕緊伸手進去撈，試圖把魚抓出來，沒想到右手臂就卡進了馬桶洞口中。所幸經過消防人員半小時的救援後，男子順利脫困沒有大礙。網友看完後紛紛笑說，「那魚的下場呢？該不會臭死了？」

▼男子為了「撈魚」，導致右手臂卡在馬桶洞口。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

據《看看新聞》報導，穿著黃衣的男子3日打給消防人員表示，自己養的魚突然掉進馬桶裡，還堵住了下水道，為了從水管中撈出來結果右手臂不慎卡住。消防人員到場後都看呆了，因為男子滿頭大汗地側臥在廁所地板上，右手臂在馬桶洞口中無法動彈，畫面十分詭異。

影片顯示，為了讓男子順利脫困，消防人員先拿衣服保護他的臉部免於碎片割傷，之後開始鑿開馬桶，經過大約半鐘頭的救援後，男子才成功把手臂從馬桶中抽了出來，好在並無大礙。這段影像曝光後引起不少網友議論，「還以為是搞笑故事，沒想到現實生活中真的上演…」、「哈哈哈哈哈，真的有人因為手臂卡馬桶求救」、「要是手機不在身邊又是獨居的話，不就死在廁所裡了」。

也有人說， 「為什麼魚會掉進去啊？沒人好奇嗎？」、「我撈魚，消防員撈我」、「消防人員大概是第一次碰到這麼奇怪的案件」、「魚的下場呢？沒人救魚啊！」、「魚應該在化糞池燻死了」、「男子說『下水道堵住』，代表他沖過馬桶了，可憐的魚被飼主沖進地下道」、「只有我重複看了好幾遍嗎，笑死我啦」。

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