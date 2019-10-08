王金平「算錯3步棋」玩殘總統路　「換瑜密碼」遭破解…只剩他能救

圖、文／鏡週刊

2020年總統大選剩不到100天，前立法院長王金平仍未放棄搶攻總統寶座，積極爭取以親民黨提名披掛上陣的最後機會，更持續積蓄地方挺王勢力。本刊掌握，親民黨對與王合作參選仍有雜音，王能否拿到大選門票圓夢參選，答案恐不甚樂觀。親王人士透露，王會走到今天這一步，全非預料之事，一切都要從去年韓流捲起開始說起。

▲王金平投身政治浮沉40多年，最後能否走上總統之路，接下來只能靠因緣。（圖／鏡週刊提供，下同）

該名人士娓娓道來，去年九合一大選，王金平傾盡一切力量替韓國瑜競選高雄市長，最後成功促成韓流；在韓當選後，王看到韓能在綠營票倉捲起旋風，對參選總統的意志更為明確，並期盼能順勢獲韓支持，雙方也有默契不說破，但沒想到，韓流持續延燒，不只拱韓續搶大位，除了對王「船過水無痕」外，最後更從「被動參與初選」變成主動表態角逐總統，與王競爭大位，讓王冷暖在心頭。

▲去年三山造勢到現在，讓王金平最切心的人無疑是韓國瑜，2人關係已從戰友變成陌生人。



該人士說，後來王投入國民黨總統初選，面臨初選制度一變再變，索性退出後，轉往全台各地成立後援會積蓄實力；直到初選落幕，意外與鴻海集團創辦人郭台銘一拍即合，認定初選不公，進而合作商討投入大選，但就在登記前一刻，郭臨時決定棄選，讓王眼下只剩與親民黨合作的方案，才有辦法參選到底。

對於政局驟變，親王人士說，這已完全不是王能掌控的範圍，從誤判與韓、郭的默契及合作情勢，到現在不見得能獲親民黨總統提名，若門票取得不成，王參選總統的這條因緣路，恐怕也只能如他所說的「休息」了。

藍營人士認為，即便王最後沒有取得橘營的總統門票，對王而言，也不見得是壞事，過去王在立委選戰上的操盤經驗，正是國民黨目前最欠缺的能力，若王願意轉為輔選角色，到幕後協助藍營55波選情區域整合，將使藍營國會席次有所進展，選後王在黨內的空間，更有無限可能。

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