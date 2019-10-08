王金平「算錯3步棋」玩殘總統路　「換瑜密碼」遭破解…只剩他能救

圖、文／鏡週刊
2020年總統大選剩不到100天，前立法院長王金平仍未放棄搶攻總統寶座，積極爭取以親民黨提名披掛上陣的最後機會，更持續積蓄地方挺王勢力。本刊掌握，親民黨對與王合作參選仍有雜音，王能否拿到大選門票圓夢參選，答案恐不甚樂觀。親王人士透露，王會走到今天這一步，全非預料之事，一切都要從去年韓流捲起開始說起。
▲王金平投身政治浮沉40多年，最後能否走上總統之路，接下來只能靠因緣。（圖／鏡週刊提供，下同）
對於政局驟變，親王人士說，這已完全不是王能掌控的範圍，從誤判與韓、郭的默契及合作情勢，到現在不見得能獲親民黨總統提名，若門票取得不成，王參選總統的這條因緣路，恐怕也只能如他所說的「休息」了。
藍營人士認為，即便王最後沒有取得橘營的總統門票，對王而言，也不見得是壞事，過去王在立委選戰上的操盤經驗，正是國民黨目前最欠缺的能力，若王願意轉為輔選角色，到幕後協助藍營55波選情區域整合，將使藍營國會席次有所進展，選後王在黨內的空間，更有無限可能。
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