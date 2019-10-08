美股道瓊下跌95點　台指期開盤上揚44點

▲中美新一輪貿易談判將在本週登場，但雙方目標相當不一致。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中美新一輪貿易談判將在本週登場，美國期望達成全面性協議，但是中國大陸計劃限縮談判內容，僅希望達成部份協議。美股道瓊指數下跌 95.70 點。回頭看台指期今（8）日開盤上漲 44 點，來到 10,958 點。

標普 500 指數下跌 13.23 點，或 0.45％，收 2938.78 點。那斯達克指數下跌 26.18 點，或 0.33％，收 7956.29 點。道瓊指數下跌 95.70 點，或 0.36％，收 26478.02 點。費城半導體指數下跌 11.22 點，或 0.71％，收 1563.17 點。

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本週四將登場的中美新一輪貿易談判讓全球引頸期盼，TD Ameritrade 策略經理克魯茲（Shawn Cruz）表示，市場正密切等待兩國貿易談判的結果，並預測市場和價格會如何變化。

此外，現已來到財報季，Cherry Lane Investments合夥人麥柯勒（Rick Meckler）指出，投資者正努力在經濟疲軟與低利率環境之間找到投資機會，並觀察本週中美談判可能會對市場造成哪些波動。

截至今早8：47，台指期上漲 37 點，來到 10,951 點。