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美股道瓊下跌95點　台指期開盤上揚44點

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▲中美新一輪貿易談判將在本週登場，但雙方目標相當不一致。（圖／路透）

▲中美新一輪貿易談判將在本週登場，但雙方目標相當不一致。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中美新一輪貿易談判將在本週登場，美國期望達成全面性協議，但是中國大陸計劃限縮談判內容，僅希望達成部份協議。美股道瓊指數下跌 95.70 點。回頭看台指期今（8）日開盤上漲 44 點，來到 10,958 點。

標普 500 指數下跌 13.23 點，或 0.45％，收 2938.78 點。那斯達克指數下跌 26.18 點，或 0.33％，收 7956.29 點。道瓊指數下跌 95.70 點，或 0.36％，收 26478.02 點。費城半導體指數下跌 11.22 點，或 0.71％，收 1563.17 點。

請繼續往下閱讀...

本週四將登場的中美新一輪貿易談判讓全球引頸期盼，TD Ameritrade 策略經理克魯茲（Shawn Cruz）表示，市場正密切等待兩國貿易談判的結果，並預測市場和價格會如何變化。

此外，現已來到財報季，Cherry Lane Investments合夥人麥柯勒（Rick Meckler）指出，投資者正努力在經濟疲軟與低利率環境之間找到投資機會，並觀察本週中美談判可能會對市場造成哪些波動。

截至今早8：47，台指期上漲 37 點，來到 10,951 點。

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