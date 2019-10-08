窗戶邊玩耍！3歲童腳滑「脖子卡進欄杆」...懸空4樓求救

▲男鄰居試圖將孩子往上推進屋內。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸微博7日瘋傳一則影片，湖南桂陽縣一名3歲男童上個月30日獨自在家中的窗邊玩耍，不料卻突然滑倒，脖子直接卡在防盜窗的金屬欄杆之間，導致身體懸空在4樓高處。隨後，附近住戶見狀後趕緊連絡警方，合力將該名孩子救出。

綜合陸媒報導，經過調查，一名鄭姓奶奶當天下午正好出門買菜，獨留孫子一人在家。過程中，該名3歲男童調皮地爬上窗台玩耍，隨後不慎踩空摔下，脖子卡進防盜窗的欄杆內，且身體懸空在4樓的牆外，當場嚇壞目睹路人。

事後，樓下居民見狀後立即求救，一名附近住戶彭男爬上了4樓的防盜窗外面，從畫面中可看見，他將左腳踩在3樓的窗戶欄杆上，並且用右腳架住孩子的身體，兩手伸進防盜窗，試圖將孩子的手往上拉，不過卻未能成功，隨後只好請警方幫忙。

▲警方從2樓徒手爬到4樓。

警方趕到現場後，用木梯爬至2樓，再沿牆外的防盜窗徒手攀登，爬上4樓的防盜窗外面，在牆外小心地蹲下，並且往上托舉孩子的身體。隨後，彭男也配合警方，抓住孩子的肢體用力往上推，2人合力掰開防盜窗的金屬欄杆。

過程中，孩子的奶奶正好趕到家，從窗前拉住孩子的手，3人合力救出孩子。據悉，男童被解救後身體沒有任何大礙，該段影片近日在網路上流傳開來，網友紛紛留言，「沒事就好，千萬別把小孩獨自留家裡」、「好危險」、「警察爬樓也不容易呀」、「家長們一定要看好自己的小孩」。

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