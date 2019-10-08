美福家變「敗家老四行刑槍決2親哥」　2關鍵人物出現！內鬨宣告落幕

圖、文／鏡週刊

4年前，曾爆發兄弟相殘槍擊案的美福集團，在台留下二代唯一男丁—老五黃明堂，被外界視為家業繼承人。未料，今年8月黃明堂遭老三黃明仁遺孀巫秀鳳發動奇襲，拉下集團控股公司台灣羽毛董座，9月再被拔除美福飯店董座，黃家內鬨浮上檯面。本刊調查，長期旅居美國的長兄黃明山，一個多月前飛回台灣協調，取得家族成員共識重新分工，黃明堂重掌台羽，老三遺孀巫秀鳳控美福飯店，家變風波宣告落幕。

▲美福集團家變落幕，最後協調由長兄黃明山回來協調，讓黃明堂（圖）重掌台灣羽毛。（圖／鏡週刊提供，下同）



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「我們都協調好啦，不爭了，接下來我要修身養性。」9月下旬，即將重掌台灣羽毛，也是美福集團黃家第二代老五的黃明堂，如釋重負地對本刊說，家族內鬨一個多月，終於和平落幕。

美福集團是美麗華黃家的分支，為台灣知名肉品進口商，旗下還有飯店、餐廳、倉儲、羽毛業、超市等事業體，2015年因爆發二代兄弟相殘憾事，向來低調的黃家成為新聞焦點，當時老四黃明德開槍射殺老二黃明煌，以及主導集團事業發展的老三黃明仁，最後再開槍自殺，頓時讓美福集團陷入群龍無首的局面。

在家族紛亂之際，當年開幕在即的美福飯店，最後由營建老將、飯店大股東陳春銅接任董座，直到今年7月，美福飯店董監改選，由黃明堂接掌董座，才回到黃家手中。沒想到黃明堂才接手剛滿一個月，就爆發經營權之爭。

引發美福家族內鬨的美福飯店，是由黃明仁主導斥資百億元打造，由美福企業百分之百轉投資，也就是說掌握美福企業就等於擁有飯店經營權，美福企業的主要股東：包括了台羽及黃家合計掌握約30％股權，良茂建設董事長陳春銅為首的陳家持股約25％，台紐李家以及其他地主則共計有45％股權。

8月中，老三黃明仁遺孀巫秀鳳一派因不滿黃明堂入主飯店後的行事作風，決定發動奇襲，先將黃明堂拉下家族控股公司台灣羽毛董座之位，她接手後撤換台羽在美福企業的法人董事代表，黃明堂因而喪失美福企業董事資格，巫秀鳳這派大獲全勝主導美福企業，進一步取得美福飯店經營權。

眼見兄嫂命中要害，讓他痛失台羽董座，黃明堂不甘示弱，打算出手反擊。「巫秀鳳一手主導撤換台羽負責人，老五認為程序上有瑕疵，所以打算提告，要捍衛自己的權益。」知情人士說。

但近期相關事件已悄悄落幕，本刊調查，長期旅居美國的長兄黃明山，一個多月前飛回台灣協調，取得家族成員共識重新分工。

本刊調查，長期旅居美國的長兄黃明山，一個多月前飛回台灣協調，並找上家族內高輩分、黃家人稱「阿姑」的黃碧雲（父親黃榮圖之妹）出面，邀集家族成員共同協商達成共識，家族事業重新分工。「未來飯店營運由老三遺孀一派負責，估計將由台紐李家代表李國禎出任董事長；家族控股公司台羽則由黃明堂重掌，10月會進行變更登記。」黃家親友透露，家變風波宣告落幕。



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