食物日便當捐公益　「紅薏小女孩」、「黑眼豆豆」都入菜

▲食物日便當引用嘉義當地新鮮食材，取名也相當特別。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「食物日」推行滿一週年，嘉義縣政府與六個鄉鎮市農會7日聯手舉辦「特色便當義賣活動」記者會。以各鄉鎮市在地當季食材為主，推出1000份特色料理義賣便當，並將義賣所得全數捐給天主教敏道家園。除發揮「食物日」精神，珍惜食物不浪費外，活動也結合公益，讓愛更能永續。

▲食物日便當義賣活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

7日翁章梁、黃貞瑜、朴子市農會總幹事田志強、太保市農會總幹事黃麗貞、布袋鎮農會總幹事林瑞蓬、水上鄉農會總幹事林滄賢、新港鄉農會總幹事陳永華、鹿草鄉農會總幹事陳健平、農業處長許彰敏及工商發展投資策進會總幹事林沐惠等人參加記者會，推廣用在地當季食材製作而成的愛心義賣便當，並邀請大家一起做公益、享美食、護地球。

開場由嘉義縣農會總幹事黃貞瑜介紹7道美味菜餚，六位農會總幹事逐一上菜強力放送，並由嘉義縣長翁章梁擔任主廚，為特色便當擺盤美食。翁章梁也呼籲民眾盡量購買原型食物烹調，不要浪費也不要過量飲食，以共食共享提昇飲食品質。



鄉鎮市農會的愛心義賣便當菜色都是以各鄉鎮市在地當季食材為主，由志工製作1,000份，菜色內容非常豐富，包括朴子農會有機紅薏仁及糙米製成的「紅薏小女孩」、水上鄉農會蓮藕粉及番茄的「藕遇在嘉」、布袋鎮農會白玉苦瓜的「雙瓜相會」、太保農會有機蔬菜的「保証安心有機蔬食」、鹿草鄉農會御正童子雞搭配上在地秋葵的「秋葵遇上童仔雞」、新港鄉農會黑豆的「黑眼豆豆」及新港鄉農會彩椒結合布袋鎮農會履歷白蝦炒出的「椒椒愛蝦蝦」。這些菜色除了使用當地、當季的食材製作外，還符合3章1Q的優良農產品，兼具安全、營養、新鮮又環保。

翁章梁表示，許多的食材都是透過農漁民辛苦栽種、養殖來的，這次縣府透過「食物日」的推廣，結合六個鄉鎮市農會，將在地特色產地料理提供給民眾，不僅從食材到餐桌為消費者完整把關，也透過活動義賣，全數捐給敏道家園，歡迎大家踴躍訂購，一同做公益，讓愛傳遞。

縣農會黃貞瑜也邀請大家記住「三要一不要」口訣，第一要是「在地食材當季吃」、第二要是「揪人共食快樂吃」、第三要是「原型食物真好吃」、第四則是「不要浪費食物適量吃」。不管是在家用餐或外食都能食當季吃在地、與人共享餐食美味，進而對地球環境友善，也形塑個人健康飲食習慣。她歡迎大家一起到朴子市、太保市、布袋鎮、水上鄉、新港鄉及鹿草鄉等六鄉鎮市農會訂購。