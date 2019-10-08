台北教會爆猥褻！「不小心長老」狼爪起手式曝光　3女童受害　

圖、文／鏡週刊

基督教長老教會的分支機構「社子島福音中心」驚爆長老猥褻女童的醜聞，目前為止，至少有3名女童在家長陪同下，向台北市婦幼警察隊報案，指控該中心負責人余姓長老，多次利用與女童獨處的機會，在車內或教會，將狼爪伸進女童的內褲裡、撫摸下體，猥褻得逞後，甚至還會聞一聞手指，行徑十分變態。為免再有孩子受害，家長決定向本刊踢爆長老的真面目。

國中女生小雲（化名）因為上了健康教育課，開始了解「身體自主權」，她想起自己小學四年級時，住家附近的社子島福音中心負責人余姓長老，曾在車內把手伸進她的內褲、撫摸下體，當時她感到不舒服，卻不懂該如何拒絕、躲避，現在才知道長老的行為叫做「猥褻」，是犯罪，於是她鼓起勇氣向老師訴說藏在心中許久的祕密。

▲社子島福音中心位於台北市士林區，成立至今超過10年。近日傳出該中心負責的余姓長老向女童伸狼爪。（圖／鏡週刊提供，下同）

老師聽了小雲的敘述，驚覺事態嚴重，因此找來家長深入了解，後來才知道除了小雲外，小雲的同學玲玲（化名）、玲玲的姊姊君君（化名）都曾經在小學的時候，被同一名長老猥褻過。3名女童的家長忍無可忍，今年8月帶著女兒向台北市婦幼警察隊報案，正式提告。

家長回憶，當時就讀小學四年級的玲玲，有一天從福音中心回家後說：「長老剛才摸我尿尿的地方。」不過，家長進一步追問，玲玲卻又吞吞吐吐。基於多年來對余姓長老的認識和信任，家長認為可能是孩子童言童語，所以並未深究。

▲面對家長質疑，余姓長老都以「不小心碰到」「沒對小孩做什麼」回應。

如今孩子長大了，終於清楚說出當年被余姓長老猥褻的過程。家長轉述，當年玲玲每週三都會到福音中心寫功課，只要沒其他人在，余姓長老就會先抱抱她，然後要玲玲坐到他大腿上，接著就把手伸進玲玲的內褲、撫摸下體。

家長憤怒地說，余姓長老猥褻孩子前，都會有一個起手式，就是先抱起孩子，再趁機摸她們的屁股、大腿，甚至撫摸下體，若遇到小孩告訴家長，家長前來質問時，就以自己愛抱小孩當理由，辯稱不小心碰到，推卸責任，連到警局做筆錄也用同樣的理由當擋箭牌。

針對長老教會所屬社子島福音中心負責人余姓長老，遭控猥褻3女童案，本刊致電福音中心，余並未接聽電話，而是由1名女子代為發言。該名女子不願透露身分，只表示：「余目前不方便受訪，將來也不方便，一切交由司法調查。」該名女子說完後，便匆匆掛上電話。

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