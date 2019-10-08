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千人虱目魚宴+思慕在嘉音樂會　布袋新塭滯洪池湖畔登場

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▲▼ 「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會，道道美味虱目魚料理上桌，令人垂涎三尺。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為讓民眾體驗及享用最鮮美的虱目魚，6日早上舉辦「虱王爭霸」及「漁村體驗」活動，緊接著晚間的「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」，也在布袋新塭滯洪池熱鬧登場。

▲▼ 「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會」，縣長翁章梁上台與民眾同樂。（圖／記者翁伊森翻攝）

「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」今年已邁入第7屆，6日晚間壓軸登場，席開120桌席報名時立即被秒殺。蒞臨來賓有縣長翁章梁伉儷、立委蔡易餘、行政院顧問蔡長雄、布袋鎮長陳鳳梅、義竹鄉長黄阿家、議員蔡瑋傑、林淑完等人，一同與1,200位遊客在新塭滯洪池湖畔美景及瑰麗星空下，細嚐豐盛虱目魚饗宴，並浪漫聆聽金曲音樂。

▲▼ 「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會」開放報名百桌瞬間秒殺。（圖／記者翁伊森翻攝）

晚上宴會上使用當地新鮮虱目魚為主食材，搭配布袋白蝦、好美寮蛤蜊及民雄鳳梨，製作出十道特色風味餐，包括海鮮拼盤(鹽酥虱目魚背、虱目魚香腸、虱目魚捲、泰式酥炸花枝丸)、紅燒虱目魚羮、破布子蒸虱目魚、蒲燒魚肚米糕、紹興醉蝦、五味香炒魚皮、虱目魚牛奶鍋、蛤蠣燴絲瓜、三杯魚肚、鳳梨冰沙。

▲▼ 「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂會」於布袋新塭滯洪池湖畔登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

晚會現場邀請到林良歡、一綾、蘇芯慧等歌手及重磅樂團的演出，帶來一系列動聽的歌曲，遊客在享用美味虱目魚料理，同時也享受餘音繚繞的浪漫風情。

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