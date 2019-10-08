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社會 社會焦點 保障人權

買兩顆電池一搬紙箱破掉　車主被砸傷腳趾獲賠20萬

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄徐姓男子2017年12月20日開車前往當地一間電池行買東西，沒想到就在莊姓員工要把兩顆大型電池搬上汽車時，紙箱底部突然破裂，導致他的右腳被砸中骨折，這才決定提告求償40萬4853元的精神慰撫金。不過，全案上訴至高雄高分院，合議庭認為，莊姓員工的確有所疏失，最後判業者須賠償徐男20萬7240元，全案確定。

▲▼ 推車。（圖／取自圖庫Shutterstock）

▲莊姓員工在搬運電池時，沒有注意到紙箱底部已經破損。（示意圖／取自免費圖庫Shutterstock，與本案無關）

徐男在判決書中主張，當天上午11時許他開車前往該電池行，並購買兩顆大型電池，接著由莊姓員工幫忙將電池搬到停在店門口的汽車上，沒想到莊男沒有注意到紙箱的底部破裂，一搬起來電池就掉出來，正巧砸中他的右腳，當場痛得不得了，送醫治療診斷為右側第五遠端趾骨開放性骨折、右腳撕裂傷3公分，讓他受到莫大的精神痛苦，因此決定提告求償40萬4853元。

電池行業者則反駁，當時徐男是走在莊姓員工左後側，電池掉落時還自己把右腳往前伸，才會因此受傷，這是他個人的疏失，並非員工的過失，況且經過高雄榮民總醫院檢查，右腳腳趾只有撕裂傷，沒有骨折，「他在事故2個月後跑到另一間醫院開刀，這跟這次的事故沒有關係，沒道理要求我們連開刀費一起賠償。」

▲▼腳趾,指甲,腳掌,趾頭,腳,香港腳,腳臭。（圖／翻攝自pixabay）

▲徐男被砸傷腳趾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，一審橋頭地院法官認為徐男的確是在搬運電池過程中被砸傷，因此判賠21萬4720元，但業者不服提出上訴。而莊姓員工證稱，自己當時是用手推車搬運電池到汽車旁，徐男則在旁邊協助整理物品，結果一搬起來紙箱就破了，電池直接掉下來砸在徐男腳上。

二審高雄高分院合議庭認為，在檢警偵訊紀錄中，徐男當時都是在旁邊協助整理放置電池，而沒有故意做出伸出右腳的動作，與業者的說詞不符，加上業者在交付商品前，應該確實檢查包裝有無潮溼、蟲蛀或是破損，整起事件上的確有所疏失，最後判賠20萬7240元，全案確定。

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