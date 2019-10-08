川普稱香港問題應人道處理　否則中美貿易協商「會變很糟糕」

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在7日受訪時談到香港的問題，他表示，希望看到人道的方式解決紛爭，並認為中國應該以「和平方式」回應。他也提到，在遊行現場看到很多「川普式標語」。他也表示，如果香港發生不好的事情的話，很可能影響到正在進行的中美貿易協商。

川普表示，「我們很希望在香港看到人道解決方式，我希望能夠成真，香港對全世界來說都非常重要，不只有對中國，而是對全世界」。川普也再度重申對中國國家主席習近平的看法，認為習是個「很有說服力」的人，若是與示威者面對面談話的話，一定可以平息問題。

而川普稱讚香港人是「偉大的人們」，並吹噓在示威現場看到許多飄揚的美國國旗，還有像是「讓香港再次偉大」（Make Hong Kong Great Again）、「讓中國再次偉大」（"Make China Great Again）等川普式的口號，「他們有很強烈的美國精神」。

川普也認為，因為中美雙方正在進行貿易談判，「如果有發生任何不好的事的話，對於協商來說是很糟的，我想這是在政治上很困難的事情，我認為他們（中國）應該要以和平的態度來解決」。

白宮先前證實，中國國務院副總理劉鶴將率領約30人的代表團，10日前往華府進行2天的談判，者是雙方兩個月以來首次的高層級貿易協商。川普表示，雙方很有機會做一些「實質的事情」，並稱中方是來達成協議的，但隨後又改口認為，不太可能這周就達成全面性的協議。

白宮經濟顧問庫德洛則在先前表示，「最近北京的一些聲明和動作變得比較正面，在本周末很可能會與中國取得額外的進展」。他也提到，美國強烈支持這場泛民主示威，且很可能會對本周的談判有影響。