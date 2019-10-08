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「虱王爭霸」 美食嘉年華　新鮮魚肉入菜湯營養價值高

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▲▼ 如嘉年華般的「虱王爭霸」，現場提供民眾免費品嘗各式虱目魚料理。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉年華般的「虱王爭霸」，現場提供民眾免費品嘗各式虱目魚料理。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為讓民眾體驗及享用最9月至11月豐收且鮮美的虱目魚，6日在布袋鎮新塭運動公園舉辦2019虱目魚嘉年華，提供民眾免費品嘗各式虱目魚料理，重頭戲「虱王爭霸」由陳水謙奪下美味組冠軍。縣長翁章梁指出，布袋出產的虱目魚供應全台六成產量，嘉義的農漁產品既優又鮮，歡迎大家選購。

▲▼ 如嘉年華般的「虱王爭霸」，現場提供民眾免費品嘗各式虱目魚料理。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 重頭戲「虱王爭霸」由陳水謙奪下美味組冠軍。（圖／記者翁伊森翻攝）

虱目魚嘉年華會推出美味比賽、魚丸DIY、超級殺手表演賽、創意料理示範、特色料理品嚐，以及優質的虱目魚產品展售等活動，民眾大排長龍享用虱目魚丸、虱目魚排、虱目魚卷、虱目魚粥和酥炸虱目魚鰭。縣長翁章梁、立委蔡易餘、漁業署代理署長張致盛、布袋鎮長陳鳳梅和縣議員蔡瑋傑虱目更下場比賽搓魚丸。

▲▼ 如嘉年華般的「虱王爭霸」，現場提供民眾免費品嘗各式虱目魚料理。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長翁章梁、立委蔡易餘、漁業署代理署長張致盛、布袋鎮長陳鳳梅和縣議員蔡瑋傑下場比賽搓魚丸。（圖／記者翁伊森翻攝）

「虱王爭霸」美味競賽由評審團選拔出7名「最好吃」的虱目魚，（冠軍魚一名、優勝魚六名），快刀手料理虱目魚的「超級殺手表演賽」競爭激烈，遊客可以近距離觀賞產銷班好手如何在最短時間處理無刺虱目魚肚矯捷俐落的身手。

▲▼ 如嘉年華般的「虱王爭霸」，現場提供民眾免費品嘗各式虱目魚料理。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 現場多樣虱目魚料理。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 如嘉年華般的「虱王爭霸」，現場提供民眾免費品嘗各式虱目魚料理。（圖／記者翁伊森翻攝）

主辦單位白天另安排70位來自外縣市的遊客參加「漁村體驗」活動，深入新塭虱目魚原鄉，參觀虱目魚魚塭、好美里3D彩繪村及布袋觀光漁市，認識虱目魚養殖，也體驗漁村風情文化。

農業處長許彰敏指出，嘉義縣養殖漁業非常發達，虱目魚養殖面積高達2,361公頃，年產量8,500公噸，年產值達7億元，每年9-11月為盛產期，其中又以布袋鎮新塭地區為最大宗，鹹水養殖，無土味，魚活動力強，肉質鮮美、細嫩，虱目魚加工品的質量更是全國翹楚，占全國6成產量。

秋天是品嚐虱目魚美味的最佳時節，虱目魚營養價值高，可以提供人類優質的蛋白質、脂質、維生素及礦物質，並富含EPA和DHA，因此虱目魚有「狀元魚」、「牛奶魚」稱號，現在正是虱目魚豐收、最好吃的季節，非常適合民眾秋遊新塭，享受最道地、最優質的虱目魚好味道。

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