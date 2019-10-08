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撤走美軍默許進軍敘北　川普又威脅土耳其：敢越線就摧毀經濟

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▲▼美國總統川普、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲川普警告土耳其總統艾爾段「不可越線」。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普決定從敘利亞撤軍，讓土耳其有機會出兵敘利亞北部，雖然宣稱是「清除邊境地區的恐怖分子組織」，不過實際上是針對敘北的庫德族人。而川普撤軍之後，又反過來在推特上威脅土耳其「不可以太超過」，否則將會摧毀該國的經濟。

白宮宣布美軍將不會支持土耳其的行動之後，川普在推特上表示，「如同我之前就強調的一樣，我再次重申，若是在我『偉大與無人能及的智慧』判斷下，土耳其若是做出任何越界的事情，我將會摧毀他們的經濟（我之前也做過），他們必須與歐洲以及其他各共同監視ISIS戰士與家屬，美國已經做得比過去任何人都還多了，八含100%抓到住了ISIS的哈里發（首領）」。

美方公布了川普與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）的對話，內容提到，雙方討論了土國長久以來計畫的敘利亞北部行動，美方軍力並不會支持，且美國會將過去兩年抓到的ISIS俘虜的責任全轉交給土耳其。

CNN報導指出，這樣的外交政策轉向等於為土耳其庫德族人的行動開了綠燈。但是在過去，敘利亞北部的庫德族人是美軍在此區域最信賴的盟友，也在打擊該區的ISIS陣營中扮演重要角色，因此美方撤軍的行為被外界視為「拋棄盟友」。美國國防部僅發聲明指出，並不贊同土耳其的行動，美軍不會介入。

這項決定在美國政壇上引起許多人撻伐，其中包含多位共和黨籍議員。

川普在稍早也發布了另一條長篇推文，他只，美國徹底清除敘利亞地區的ISIS首領，俘虜了上千名聖戰士，這些人大部分都來自歐洲，但是當要把他們送為歐洲十，卻被拒絕，讓他很生氣。

另外，「庫德族與美國並肩作戰，但這麼做卻要花費非常多的錢，他們與土耳其已經打了好幾10年，現在是我們從這荒唐戰爭中抽身，並讓士兵們回家的時候了」。他認為，土耳其、歐洲、敘利亞、伊朗、伊拉克、俄羅斯和庫德族人從現在起，必須自己解決問題，並想想要怎麼處置在「當地」俘虜的ISIS戰士，美國不會再插手。

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