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竹科「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆　老闆婉拒3000人國慶晚宴：做一顆15分鐘

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竹科「青畑九號豆製所」7公分爆餡車輪餅日賣上千顆。（圖／東森新聞）

▲超厚實的紅豆餡讓人看了口水直流。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹科學園區附近的「青畑九號豆製所」專賣車輪餅，店家研發創新口味且每顆厚達7公分，吸引不少老饕上門，一天至少接到竹科上百張、超過上千顆訂單，夯到連今年雙十國慶酒會都來邀請。但老闆考量訂單實在太多，製作一顆車輪餅就要花費15分鐘，實在做不來因此婉拒。而店家這兩天也派出神秘外送員，要幫幸運民眾外送到家。

店員手忙不停，快速在鐵爐上倒上整層麵粉，接著再挖上一球球飽滿餡料，有芋頭餡、紅豆餡等，甜鹹口味樣樣熱買。店員說，一天滿多間廠商來預訂，一次都訂好幾百顆。

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▼一整團的芋頭直接豪氣放上去。（圖／東森新聞）

竹科「青畑九號豆製所」7公分爆餡車輪餅日賣上千顆。（圖／東森新聞）

「青畑九號豆製所」位在竹北市，平日光是竹科訂單就可能超過上千顆，但考量時間緊迫產能不足，只好婉拒預估有3000人與會的國慶晚宴。老闆說，「量太大了，300桌、3000人做不完，做一顆固定就是15分鐘時間，那個在時間內，我們也做不太出來。」

大口咬下，濃濃內餡立刻爆漿，店家將傳統的10元銅板車輪餅，改良成7公分的超厚實餅身，讓老饕們一吃就難以忘懷。消費者大讚，「很好吃啊、就很厚實」、「料很多，然後皮又不會太厚。」

這間車輪餅店至今已經開業2年多，最近和電視節目合作，要隨機抽出兩家客戶，由剛奪下金鐘獎的最佳男配角溫昇豪，幫幸運民眾外送到家。老闆表示，「可能他們因為要拍攝節目吧，所以他們要過來煎餅，讓客人感到意外驚喜。」

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竹科「青畑九號豆製所」7公分爆餡車輪餅日賣上千顆。（圖／東森新聞）

▲▼平日光是竹科訂單就可能超過上千顆。（圖／東森新聞）

竹科「青畑九號豆製所」7公分爆餡車輪餅日賣上千顆。（圖／東森新聞）

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