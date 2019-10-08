翁章梁假牙補助首波成效　邀請百位長者餐敘「試口感」

▲翁章梁關心長輩假牙補助裝置情形，並設宴邀請共同用餐。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣長翁章梁就任批示的第一份公文，就是補助老人活動式假牙，日前更宴請83位裝假牙的長輩和家屬，看到老人家恢復口牙健康，大口咀嚼，高高興興的享用美食，重現自信光采，翁章梁形容這是他就任縣長以來，就高興的一天。

▲75歲的阿里山達邦社頭目汪俊松(右二)分享裝置活動式假牙後，說話更中氣十足，也可以開開心心大口吃肉。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁關心老人家營養狀況和飲食健康，4月1日起推動「65歲以上長者及55 歲以上原住民」樂齡活動假牙補助，截至9月20日已有4216位長輩申請，2374人完成裝置，恢復牙齒咀嚼功能，衛生局更提供營養師針對完成裝置假牙的長輩，進行營養衛教指導。

翁章梁關心已完成裝置的老人家進食狀況，6日中午邀請老勢大至公館用餐，也特別感謝嘉義縣牙醫師公會的大力支持，讓補助老人假牙的美意能夠順利實施。

現年75歲的阿里山達邦社頭目汪俊松分享裝置活動式假牙後，說話更中氣十足，也可以開開心心大口吃肉，感謝翁縣長對偏遠地區長輩的健康照顧。

翁章梁指出，過去鄉下人的子兒或孫子結婚在外宴客，家人要帶長輩參加喜宴，老人家都說不用了，因為他們沒有健康的牙齒，「呷食」不方便，也很少走出戶外與人互動，因為沒牙齒，講話會「漏風」，會很不好意思，現在假牙做好了，他很高興看到這些就像自己家人一樣的長輩，從此可以恢復正常的咀嚼功能，高高興興的吃，快快樂樂的走進社區與人互動了。

參加餐宴的老勢大年齡有14位年紀超過90歲，最年長的是來自鹿草鄉、高齡91歲的陳林梅，看到阿公、阿嬤開心吃，健步走，翁章梁表示補助活動假牙明年還會持續推動，讓老勢大健康久久呷百二，呷老有呷福。

衛生局表示，65歲以上長者及55歲以上原住民、設籍嘉義縣滿1年以上符合條件的長輩，可攜帶身分證、印章及戶口名簿，到有「標章認證」的合約院所提出申請，已進行假牙裝置階段民眾請耐心等候，讓牙醫師提供更完善的假牙服務。衛生局設有服務專線0800-780-999提供民眾洽詢，要讓長輩樂活在嘉，從「齒」笑開懷。