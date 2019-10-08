活化閒置空間　太保水牛厝公園將改建為休閒觀光驛站

▲水牛公園未來將被打造成觀光休閒園區。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為將空閒場館有效利用，日前由嘉義縣長翁章梁與嘉義大學農學院共同簽署「永續發展合作備忘錄」，未來將水牛公園藝都表演樓，重新打造成觀光休閒驛站，預計在109年農曆年前營運。

▲▼水牛公園藝都表演樓已多年淪為蚊子館。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣政府活化地方產業、促進民間企業參與公共建設，因此規劃將水牛公園藝都表演樓，以及部份腹地ROT給水牛厝股份有限公司，作為高速公路出入口觀光休閒使用，以利促進地方繁榮。5日水牛厝股份有限公司董事長張志毓，與嘉大農學院長林翰謙來共同簽署共同合作MOU，並邀請由翁章梁及各產官學來賓共同見證。

▲水牛厝公司代表與嘉義大學共同簽署合作備忘錄，希望藉助嘉大農學院的技術提升水牛公園的使用率。（圖／記者翁伊森翻攝）

水牛厝公司有感於水牛公園腹地寬廣，需要永續發展，透過與嘉義大學共同簽署合作備忘錄，希望能藉助嘉大農學院的技術，藉以提升水牛公園的使用率；並且共同合作來協助規劃園區，以及販賣農特產品。

翁章梁表示，水牛公園的藝都表演樓閒置已久，變成所謂的「蚊子館」，日後將由水牛厝公司承接，活化後能作為觀光休閒驛站使用。由於緊鄰高速公路，未來將配合18鄉鎮市特有的農特產品，讓遊客也能在休閒驛站採購到最新鮮的產品，期盼此營運模式能帶動地方繁榮。未來縣府也將與太保市公所討論如何管理水牛公園，以及提升公園周圍的繁榮。

張志毓說明，嘉義北上路段是西螺休息站、南下路段則是新營休息站，南來北往容易忽略嘉義縣市，因此，未來此地將會作為觀光休閒驛站，遊客在這也可以直接購買到18鄉鎮市的農特產品。此外，也會協助嘉大農學院規畫蘭花、稻米、竹炭、茶葉等產業發展及園區景觀營造，讓遊客看見不同的面向。