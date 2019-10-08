長青才藝與運動功夫展演觀摩會　翁章梁領軍全場大跳健康活力操

▲嘉義縣長青才藝與運動功夫展演觀摩會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣108年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會日前在縣立體育館熱鬧登場，千餘位來自各社區長輩DIY服裝道具飆舞技，藉由曼妙舞藝與運動功夫表演彼此交流學習，分享平日的學習成果；只見場上長輩賣力演出，展現「不

老孩童」的精神與活力，縣長翁章梁也下場與長輩跳起10月剛推出的活力不老健康操。

▲嘉義縣長青才藝與運動功夫展演觀摩會，縣長翁章梁領軍全場跳起健康活力操。（圖／記者翁伊森翻攝）

來自全縣18鄉鎮市50支（長青才藝團隊37隊，運動功夫表演10隊，車鼓、太鼓等其他才藝3隊）長青社團，齊聚體育館參加一年一度的長青才藝與運動功夫展演觀摩，銀髮族笑臉迎人，神采奕奕，活力十足。

截至今年9月，嘉義縣老人有98,177人，老人人口比例19.49%，高居本島第一，有11個鄉鎮的老人人口都突破20%；為了讓老勢大在社區得到便利性的照顧服務，縣府持續開辦長青活力站(26個站，普及率94%)、128個社區照顧關懷據點和61個老人食堂，長輩參與踴躍，不但提高了老人的社會參與，還能預防延緩失能。

翁章梁指出，要活得健康，除了適量運動、健康飲食和充足睡眠外，最重要的是保持愉快的心情；國際科學會議討論有關「如何增進老人健康-老人家最適合做什麼」的結論，就是「運動與思考」，經常動動腦，每天到「長青學苑」樂活學習，與大家趣味交流，對於預防失智有很大的幫助。

他強調，嘉義縣目前有159個村里提供長輩照顧服務，涵蓋率44.5%，縣府要在最短的時間內達到一半以上的目標，並朝向60％涵蓋率方向努力，希望社區都能扮演家族的角色照顧好每個長輩。

社會局長李政毅表示，推動老人的關懷和照顧，政府責無旁貸，期望有更多的團體以奉獻的精神投入老人服務工作，讓「關懷今日的老人，就是照顧明日的自己」的敬老風氣，融入我們的日常生活。