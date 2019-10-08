氣薪資遲給！工人嗆：我有白金卡不會被判死　一刀刺死老闆

記者黃翊婷／綜合報導

彰化44歲許姓男子不滿46歲的蔡姓老闆拖欠薪資，酒後打電話相約出來單挑，還嗆聲「我（有）白金卡（身心障礙卡）不會被判死刑」，雙方發生激烈扭打，他一氣之下拿出藍波刀刺向老闆的胸口，沒想到一刀命中心臟，導致對方不治身亡。彰化地檢署近日偵查終結，除了依殺人罪起訴許男外，同時也建請法官從重量刑。

▲許男酒後向朋友抱怨被老闆拖欠薪資。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

曾因公共危險罪入獄服刑的許男，今年7月才剛出獄，好不容易找到一份工作，卻為了薪資問題與蔡姓老闆鬧得不愉快，同年8月16日晚間他約朋友一起喝酒聚會，期間頻頻抱怨遭老闆拖欠薪水，越說越激動，乾脆拿起手機錄音傳給對方，放話出來單挑，「我跆拳要挑戰拳擊」、「我（有）白金卡不會被判死刑」。

蔡姓老闆聽完錄音氣得立即跑去找許男，兩人一見面就發生激烈扭打。許男見狀趕忙拿出預藏的藍波刀，直接往蔡男的胸口刺去，沒想到這一刀剛好刺中心臟，刀身幾乎完全沒入身體，深度達16公分，最後導致對方傷重送醫不治。

▲許男持刀猛刺蔡姓老闆的胸口。

而許男犯後不但沒有悔意，還聲稱自己有身心障礙卡這張「免死金牌」，根本不會被判死刑；後來被警方依法逮捕，他卻改口聲稱是蔡男先動手，他才會拿出藍波刀自我防衛。不過，當天也在現場的友人證稱，是許男先錄音挑釁，才會發生接下來的衝突。

彰化地檢署檢察官認為，許男在飲酒後出言挑釁，又在扭打時持刀攻擊要害，顯然存有殺人犯意，考量到死者家中還有高齡父母、兩名就學中的子女，他造成死者家屬極大的傷痛，卻一點悔意也沒有，甚至虛構犯罪動機，企圖規避刑責，可見惡性重大，偵結後除了依殺人罪起訴他之外，也會建請法官從重量刑。

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