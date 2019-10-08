「野獸」哈吉貝暴風成長...已變超級颱風！CNN：對日本來說很糟





▲哈吉貝颱風直撲日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者錢玉紘／綜合報導

今年第19號颱風哈吉貝持續增強，目前已經成為強烈颱風，甚至還有機會成為「今年最強颱風」。國外氣象專家指出，哈吉貝已經達到相當於「5級颶風」的規模，是颶風分類中等級最高的，已經形成「超級颱風」，將於本周末直撲日本。

中央氣象局資料顯示，哈吉貝8日2時的中心位置在北緯 16.5 度，東經 144.9 度，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，已經超過17級陣風，在國外則是已經達到「5級颶風」的規模。

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美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特上指出，哈吉貝已經成為今年颱風季在西太平洋上的第3個「超級颱風」，將於今日掃過北馬里亞納群島，接著在本周末襲擊日本，包含東京。另一則推文中他則提到，「哈吉貝已經成長到相當於5級颶風」。

CNN報導中也以「超級颱風」形容，氣象學家米勒（Brandon Miller）指出，哈吉貝在過去24小時內，風速快速增強，每秒速度增加了44公尺，科羅拉多州立大學氣象學家克洛茨巴赫（Philip Klotzbach）則在推特上表示，哈吉貝是繼1996年的葉茲颱風（Yates）之後，集成速度最快的。



目前依照各國的預測路徑來看，哈吉貝將會直撲日本，CNN的另一名氣象學家葛蘭特（Monica Garrett）指出，「日本受影響的狀況將一天比一天嚴重，哈吉貝預計在本周六晚間到周日清晨襲擊日本中部，這是很糟糕的路徑」。《華盛頓郵報》則以「野獸」來形容哈吉貝，並預測將會登陸日本，但還無法預估實際位置。