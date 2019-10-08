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哈吉貝最快今成「今年最強颱」…收假日變天轉雨　吳德榮：北部明顯涼

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，強颱哈吉貝今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2610公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，強烈颱風哈吉貝有可能變成「今年最強颱風」，預估周六（12日）、周日（13日）影響日本天氣。氣象專家吳德榮指出，今天（8日）和周三（9日）哈吉貝將超越「蝴蝶」、「利奇馬」，成為今年最強颱；而「入秋以來第一波」較明顯的大陸冷空氣，周日晚起開始影響北台灣，下周一（14日）北部、東北部明顯較涼、有局部短暫雨。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今白天各地大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸及東北部地區偶有局部的短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨；晚起到周三東北風增強，降雨擴大到大台北和東部，宜蘭有局部較大雨勢。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖，晚起東北風增強，北東降雨增加。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，國慶連假前三天東北風比較弱，天氣比較穩定，各地大多為多雲到晴，僅花東有零星短暫雨，午後中南部山區有雷陣雨；周日、下周一東北風增強，迎風面的北部和東半部有短暫雨。

李孟軒表示，未來一周溫度方面，中南部差不多都在24到32度；北部、東北部若受到東北風影響，高溫會下降一點，若東北風較弱，高溫約30度。

氣象局觀測，強颱哈吉貝中心氣壓915百帕，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2610公里海面上，以每小時27公里速度向西北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺（即每小時191公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（即每小時234公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑80公里。

▼李孟軒說，哈吉貝周六、周日將影響日本的天氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒指出，預估未來哈吉貝偏北往日本移動，周六、周日影響日本，且有可能變今年最強颱；哈吉貝對台灣沒直接影響，但周四起基隆北海岸、東半部和恆春半島要注意長浪。至於哈吉貝是否可能超越今年大西洋的多利安（Dorian）颶風，成為「今年風王」？他表示「有難度」。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，哈吉貝迴轉的地方離台灣甚遠，對國慶連假的天氣無影響，前三天各地大多維持秋高氣爽、穩定舒適、白天微熱的天氣，午後中南部山區有零星降雨的機率；直到第4天晚起，入秋第一波較明顯的大陸冷空氣才開始影響到北台灣，北部、東北部氣溫逐漸下降，降雨機率漸提高；下周一北部、東北部明顯較涼、有局部短暫雨，其他地區氣溫略降。

對此，李孟軒表示，目前預報是「東北風增強」，預估中部以北下周一低溫22度，冷空氣強度還要再觀察幾天。

▼吳德榮說，哈吉貝這兩天途經大範圍的高海洋熱含量區（左圖）及低垂直風切區（右圖）。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

吳德榮說，中央氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，哈吉貝未來沿太平洋高壓邊緣，向西北西、西北、北北西再漸進入西風帶，轉向東北加速，無侵台的機率；周六、周日若有日本行程，應注意其動態。

吳德榮表示，由於哈吉貝今、周三途經大範圍的高海洋熱含量區、低垂直風切區，將增強至顛峯；氣象局從7日晚間8時即已預測，這兩天其將增強至905百帕（近中心平均風速58米／秒），而成為今年的最強颱，超越「蝴蝶」、「利奇馬」的915百帕紀錄（近中心平均風速53米／秒）；之後進入日本南方海域，因其海洋熱含量漸降、垂直風切漸增，強度將緩慢減弱。

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▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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